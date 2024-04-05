Москвичам пообещали весеннюю погоду

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.
«Ожидается возврат тепла. Не такого, конечно, рекордного, как было в первые три дня апреля. Но всё равно тепло вырвется вперёд и по срокам будет опережать календарь на полторы недельки. Прогнозируется 15-17°С. То есть мы рвёмся в весну», — прокомментировал в беседе с RT синоптик.
Однако, предупредил специалист, в эту субботу в столице будет всё ещё довольно прохладно.
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