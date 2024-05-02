Москвичам пообещали заморозки

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что Москву в ближайшее время ожидает похолодание.
«Циклон качает холодный воздух с Баренцева моря. Аномалия идёт по Приволжскому округу, Уралу. Сегодня 12-14°С, ветер северный. Ночью 1-3°С, по области заморозки. Днём завтра 8-10°С, ночь на 4 мая будет самой холодной. В центре Москвы 0-2°С, по области до -3°С», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.
До этого сообщалось, что в Забайкальском крае и в Иркутской области во время выходных случились крупные природные и бытовые пожары. Как пишут argumenti.ru, в ночь на 1 мая из-за возгорания в одной из девятиэтажек Иркутска эвакуировали людей. Из-за происшествия пострадали женщина и ребёнок, сейчас они находятся в больнице.
Ранее стало известно, что лесной пожар потушили в четырёх километрах от деревни Русавкино-Романово городского округа Балашиха на территории Салтыковского участкового лесничества.
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