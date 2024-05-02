В Балашихе потушили подожжённый людьми лес

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесной пожар потушили в четырёх километрах от деревни Русавкино-Романово городского округа Балашиха на территории Салтыковского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«О возгорании сообщили местные жители. Площадь пожара составляла один гектар, но вскоре из-за сильного ветра увеличилась до полутора гектаров. В тушении были задействованы 18 членов лесопожарных формирований, было задействовано 11 единиц техники», — говорится в сообщении.Пожарным потребовалось семь часов, чтобы потушить пламя. Пожар был низовым. По оценке специалистов, возгорания произошло из-за действия человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы установить виновных в поджоге.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, для физических лиц установлен штраф в размере от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателю грозит уголовная ответственность и лишение свободы до восьми лет.
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Лев Каштанов