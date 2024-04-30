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Синоптик: Волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных

30 апреля 2024, 12:59
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT поделился прогнозом погоды в ближайшие дни для столицы. Специалист отметил, что ветер завтра, 1 мая, изменится с западного на северо-западный, что будет первым шагом к похолоданию.


«Если сегодня ожидается температура +22...+23 °С, то завтра уже будет около +18...+19 °С. В четверг этот процесс усилится, так как ветер повернет на север. Дневная температура упадет до +11...+13 °С. И это может привести к появлению первых заморозков ночью на пятницу или субботу. Давно такого не было, и вот теперь в Мае нас ждет сюрприз», — предупредил Шувалов.
По его словам, в пятницу дневная температура будет колебаться от +8...+10 °С, а в субботу немного поднимется из-за прояснения до +10...+12 °С. При этом Шувалов отметил, что это, вероятно, будет не последнее похолодание.

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Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением
30 апреля 2024, 12:37

Фото: телеграм-канал Хинштейна

Российских чиновников перед назначением на ответственные посты следует проверять на сексуальную ориентацию. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
Он заявил, что в такой проверке не видит ничего предосудительного или плохого, передаёт «Самарское обозрение». По словам парламентария, у него у самого двое сыновей. И он точно был и всегда будет против того, чтобы кого-то из его детей, например, обучал педагог, разделяющий нетрадиционные сексуальные ценности.

Данная инициатива Хинштейна явилась продолжением его борьбы с явлениями ЛГБТ* в эшелонах власти. Не так давно он уличил министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева и его подчиненного Андрея Золотухина в гомосексуальной связи.
По словам депутата, Бурцев и Золотухин вместе провели отпуск в Кисловодске. А в отеле они проживали в однокомнатном номере.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#педагог
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#ценности
#лгбт
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Под Волоколамском прошел первый этап главного чемпионата России по дрифту
Первый этап Российской Дрифт Серии прошёл на автодроме под Волоколамском
30 апреля 2024, 12:35

Фото:пресс-служба администрации Волоколамска

Первый этап Российской Дрифт Серии прошёл на автодроме Moscow Raceway под Волоколамском. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
28 и 29 апреля тысячи поклонников дрифта прибыли на автодродром, чтобы поболеть за любимые команды.

По итогам соревнований, которые длились два дня, победителем первого этапа стал Аркадий Цареградцев. Второе место занял Григорий Гусев, на третьем месте оказался Артём Шабанов.

Фото:пресс-служба администрации Волоколамска



Помимо наблюдения за соревнованиями, гости мероприятия смогли покататься на дрифт-такси, стать учениками Академии дрифта. Кроме того, на аэродроме прошла экскурсия. Гостям рассказали о малоизвестных фактах чемпионата и раскрыли подробности деятельностей судей.

Для несовершеннолетних гостей аэродрома были организованы детские площадки.

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#волоколамск
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Рейд в Одинцовском городском округе выявил 15 нелегальных мигрантов
30 апреля 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Следователи военного СО СК РФ по Одинцовскому гарнизону вместе с сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по Одинцовскому округу провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов и граждан, которые не встали на воинский учет по месту пребывания. Об этом сообщили в администрации Одинцовского городского округа.
В результате проведенного мероприятия были выявлены 15 нелегальных мигрантов, которые работали на строительных объектах без соответствующего патента.

Нарушивших законодательство мигрантов привлекли к административной ответственности. Кроме того, запущена процедура по выдворению этих граждан за пределы РФ.

Среди выявленных нарушителей пять иностранцев не встали на воинский учет. Им вручены повестки об обязательной явке в военный комиссариат.

Прежде сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает право полиции принимать решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны. В настоящее время это можно сделать лишь по решению суда. Авторы инициативы уверены, что такие изменения позволят сократить временные и финансовые затраты при процедуре выдворения.

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«Предчувствовала уход»: почему умерла Зоя Зелинская и ее связь Ширвиндтом
Умерла Зоя Зелинская, актриса из «Карнавальной ночи»: причины, дата прощания
30 апреля 2024, 12:07

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда театра и кино Зоя Зелинская скоропостижно скончалась 29 апреля. О том, что стало причиной смерти артистки, какими были ее последние дни, и когда состоится церемония прощания с ней, расскажет редакция «Радио 1».


Зоя Зелинская: биография


Будущая актриса Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. После школы она поступила в ГИТИС, где училась на курсе Андрея Гончарова, затем Зелинская попала в Сатиру. Она долго играла роли второго плана, пока не приняла участие в телевизионном шоу «Кабачок 13 стульев». Эта сатирическая программа побила все рекорды по популярности. Зелинская исполнила роль «супруги» пани Терезы, которая сделала ее знаменитой.

Дебютным фильмом актрисы стала легендарная комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Далее она снялась в лентах «На углу у Патриарших», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Предсказание», «Тесты для настоящих мужчин»» и других.


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Когда состоится прощание с Зоей Зелинской


О дате прощания с народной артисткой РСФСР сообщил агентству ТАСС ее сын Сергей Леднев. Церемония прощания с Зелинской пройдет первого мая в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание состоится в переделкинской церкви.


Как умерла Зоя Зелинская


Сын актрисы рассказал, что его 94-летняя мать скончалась в результате инсульта.

«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре», — сообщил Леднев.

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Последние дни актрисы Зои Зелинской


Артисты театра Сатиры, где более 70 лет служила Зоя Зелинская, рассказали изданию «МК» о том, что актриса сильно переживала из-за ухода коллеги Александра Ширвиндта, с которым вместе играла в спектакле «Где мы?».

В театре рассказали, что Зеленская готовилась к предстоящему выступлению и ждала Александра из больницы, однако он так и не вышел.

«Зоя очень переживала его смерть. Она прямо замкнулась, на телефонные звонки не отвечала, совсем духом пала. Может предчувствовала свой уход?» — рассказали «МК» сотрудники театра.

Напомним, легендарный сатирик Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

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Лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме
30 апреля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Лидер организованной преступной группировки «Меценатовские» из Забайкалья Дмитрий Ведерников провёл в заключении 13 лет. После этого он отправился из колонии в зону специальной военной операции задолго до истечения срока.
По приговору суда мужчина получил 24 года колонии за бандитизм, убийства и угоны автомобилей в 2011 году, сообщает сетевое издание Chita.ru. Первую заявку на то, чтобы отправиться на СВО, Ведерников подал в 2023 году. Тогда ему было отказано. Теперь 52-летний преступник всё-таки отправился в зону спецоперации.

По его словам, есть немало людей, которые могут подтвердить, что он метко стреляет. Также Ведерников рассказал, что в него трижды стреляли и один раз пытались взорвать. И в целом, по его словам, он обладает многими качествами, необходимыми для участия в боевых действиях.

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Арестованный замминистра обороны переоформил свой спортбайк на отца
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца в 2022 году
30 апреля 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежащий арестованному заместителю министра обороны Тимуру Иванову, был переоформлен на его отца в 2022 году. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Иванов приобрел спортбайк в 2019 году. Стоимость транспортного средства варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей.

В распоряжении агентства появились документы, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году владельцем мотоцикла числился уже Иванов Вадим Геннадьевич, который является отцом задержанного экс-замминистра.

Напомним, Тимур Иванов был арестован в рамках уголовного дела по статье о коррупции в особо крупном размере. Следствие выяснило, что фигурант получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Действовал Иванов в сговоре с другими фигурантами дела.

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#коррупция
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Украинская телеведущая назвала Зеленского «тупорылым чертом»
Украинская ведущая Егорова назвала Зеленского главным злом для страны
30 апреля 2024, 06:53

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова назвала Владимира Зеленского «главным злом» для Украины. В интервью YouTube-каналу Walk&Talk она также пожаловалась на критику со стороны соотечественников за высказывание своей позиции.
«У черта тупорылого, который их (украинцев) обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне», — отметила Егорова.
Журналистка отметила, что у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что президент вместе с его окружением в конце концов сядут в самолет и оставят разрушенное и разграбленное государство.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе
Урсула фон дер Ляйен: TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза
30 апреля 2024, 06:37

Фото: РИА Новости / Стрингер

Социальную сеть TikTok могут заблокировать на территории Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.
«Это не исключено», — цитирует фон дер Ляйен издание.
Она также напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, работкам которой запретили загружать TikTok на рабочие телефоны.

В марте 2022 года соцсеть TikTok приостановила работу в РФ. Причиной этому стал вступивший в силу закон о фейках о ВС России, которой предусматривает уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса прокомментировали решение о прекращении работы и подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.

До этого стало известно, что Telegram не удалил более 120 тысяч материалов после требований Роскомнадзора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#еврокомиссия
#соцсети
#соцсеть
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Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Эксперт Руснак: точки Wi-Fi могут использовать для перехвата данных
30 апреля 2024, 06:03

Фото: istock / NicoElNino

Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использовать для перехвата личных сведений и паролей. Об этом рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак в беседе с РИА Новости.
«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», — отметил собеседник информагентства.
Руснак пояснил, что с помощью общедоступных сетей хакеры могут начать атаку «человек посередине». Это такая кибератака, при которой перехватывается информация, пересылаемая между двумя организациями или людьми.

В результате такой атаки преступник получает доступ ко всему трафику человека, его персональным сведеньям, паролям, данным банковских карт, личным сообщениям и паролям от приложений.

«Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free», — добавил Руснак.
Эксперт посоветовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Как считает Руснак, особенно стоит проявить внимательность в поездках.

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