Синоптик: Волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT поделился прогнозом погоды в ближайшие дни для столицы. Специалист отметил, что ветер завтра, 1 мая, изменится с западного на северо-западный, что будет первым шагом к похолоданию.
«Если сегодня ожидается температура +22...+23 °С, то завтра уже будет около +18...+19 °С. В четверг этот процесс усилится, так как ветер повернет на север. Дневная температура упадет до +11...+13 °С. И это может привести к появлению первых заморозков ночью на пятницу или субботу. Давно такого не было, и вот теперь в Мае нас ждет сюрприз», — предупредил Шувалов.По его словам, в пятницу дневная температура будет колебаться от +8...+10 °С, а в субботу немного поднимется из-за прояснения до +10...+12 °С. При этом Шувалов отметил, что это, вероятно, будет не последнее похолодание.
Читайте также:
Синоптик Шувалов рассказал, будет ли погода благосклонна в майские праздники
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники
Туристам раскрыли, когда в Дубай вернётся хороша погода
Артем Кузьмин