Москвичам пообещали жаркие выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в столичный регион вернется летняя жара
В выходные в Москву и область вернется жаркая погода. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, осадки в столичном регионе продлятся до конца текущей недели.
«Нас ожидают локальные, кратковременные дожди. Их вероятность уменьшится только в субботу, 26 июля. А в воскресенье, 27 июля, их не будет вообще», — сказала Позднякова «Москве 24».
Она уточнила, что в среду, четверг и пятницу ожидается до 26 градусов. А в выходные столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Теплая и сухая погода продержится в столице до конца июля, заключила Позднякова.
Тем временем Общественная Служба Новостей пишет, что в жару поливать растения нужно ранним утром, когда солнце еще не активно.
«Вода, поданная в это время, успевает медленно и глубоко впитаться в грунт, достигнув корневой зоны, прежде чем жара запустит интенсивное испарение. Капли, попавшие на листья, успевают высохнуть до того, как солнечные лучи станут обжигающими. Это критически важно для предотвращения ожогов, которые возникают, когда капли воды работают как миниатюрные линзы, фокусируя свет», — говорится в статье.
Также, по данным издания, поливать можно вечером, после захода солнца. В этом случае растения смогут впитывать влагу на протяжении всей ночи. Тем не менее влага, оставшаяся на листьях, может стать идеальной средой для развития патогенных грибков. Поэтому воду стоит лить непосредственно под корень.
Авторы предупреждают, что в разгар дня поливать растения ни в коем случае нельзя.