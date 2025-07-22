Москвичам пообещали жаркие выходные

22 июля 2025, 21:34

Синоптик Позднякова: в выходные в столичный регион вернется летняя жара

Фото: iStock/kieferpix

В выходные в Москву и область вернется жаркая погода. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По словам синоптика, осадки в столичном регионе продлятся до конца текущей недели.





«Нас ожидают локальные, кратковременные дожди. Их вероятность уменьшится только в субботу, 26 июля. А в воскресенье, 27 июля, их не будет вообще», — сказала Позднякова «Москве 24».

«Вода, поданная в это время, успевает медленно и глубоко впитаться в грунт, достигнув корневой зоны, прежде чем жара запустит интенсивное испарение. Капли, попавшие на листья, успевают высохнуть до того, как солнечные лучи станут обжигающими. Это критически важно для предотвращения ожогов, которые возникают, когда капли воды работают как миниатюрные линзы, фокусируя свет», — говорится в статье.