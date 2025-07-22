Операторы по обращению с ТКО Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ливня

22 июля 2025, 19:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Региональные операторы Московской области перешли на усиленный режим работы. Чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов, их рабочий день увеличили на два – три часа, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.







«Такое решение было принято в условиях аномальных по интенсивности дождей, которые привели к подтоплению дорог и дворов. Первые экипажи вышли на маршруты в 6 утра и продолжат работу до позднего вечера. В эти дни водители мусоровозов показывают высокое мастерство управления спецтехникой в сложных погодных условиях», – отметили в ведомстве.