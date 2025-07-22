Операторы по обращению с ТКО Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ливня
Региональные операторы Московской области перешли на усиленный режим работы. Чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов, их рабочий день увеличили на два – три часа, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Такое решение было принято в условиях аномальных по интенсивности дождей, которые привели к подтоплению дорог и дворов. Первые экипажи вышли на маршруты в 6 утра и продолжат работу до позднего вечера. В эти дни водители мусоровозов показывают высокое мастерство управления спецтехникой в сложных погодных условиях», – отметили в ведомстве.Например, в транспортировке отходов у регоператоров Воскресенского и Алексенского кластеров задействовано более 250 транспортных спецсредств – мусоровозов, бункеровозов и ломовозов.
В Минчистоты напомнили автовладельцам, что парковаться вблизи контейнерных площадок и перекрывать подъезд спецтехники запрещено.