Москвичам пообещали жару до +30 °С на этой неделе

18 мая 2026, 11:18

Синоптик Позднякова: на этой неделе температура в Москве приблизится к +30 °С

Фото: iStock/lamyai

До конца рабочей недели в столичном регионе ожидается жаркая погода с температурой до +30 °С. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в предстоящие рабочие дни воздух в Москве и Подмосковье будет прогреваться до +30 °С. В ночное время температура будет составлять около +16…+18 °С.





«К концу недели температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 7–8 градусов. Характер погоды начнет меняться во второй половине дня в пятницу, когда с западными потоками начнет поступать более прохладный воздух», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Атмосферное давление ровное — 755—760 мм. К воскресенью посвежеет до +20…+25 °С после жаркой погоды в рабочие дни», — заключил эксперт.