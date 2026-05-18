«Пальмы вместо берез»: раскрыты риски глобального потепления в России

18 мая 2026, 10:25

Климатолог Юлкин: в Москве могут вырасти пальмы из-за глобального потепления

В Москве вместо привычных деревьев могут начать расти пальмы из-за глобального потепления. Такое развитие событий не исключил климатолог Михаил Юлкин.





По его словам, на столицу стремительно надвигается южный климат, соответствующий Воронежу. Он подчеркнул, что человечество должно изменить свое отношение к экологии, в противном случае произойти может все что угодно.





«В атмосфере происходит накопление углекислого и других парниковых газов, из-за чего усиливается парниковый эффект, количество тепла, которое к нам приходит из космоса, увеличивается. Если мы на все плюнем, то и пальмы будут в Москве вместо берез», — сказал Юлкин в разговоре с изданием «Абзац».

«Соседи уже стучатся в дверь. В первую очередь ожидаем ещe один вид богомола — боливарию короткокрылую, она уже обычна в Воронежской и Тамбовской областях и может появиться у нас через пять–семь лет. На горизонте 2030-х годов — сольпуга (фаланга). Самый тревожный кандидат — каракурт», — пояснил Вольпин.