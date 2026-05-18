«Пальмы вместо берез»: раскрыты риски глобального потепления в России

Климатолог Юлкин: в Москве могут вырасти пальмы из-за глобального потепления
В Москве вместо привычных деревьев могут начать расти пальмы из-за глобального потепления. Такое развитие событий не исключил климатолог Михаил Юлкин.
По его словам, на столицу стремительно надвигается южный климат, соответствующий Воронежу. Он подчеркнул, что человечество должно изменить свое отношение к экологии, в противном случае произойти может все что угодно.
«В атмосфере происходит накопление углекислого и других парниковых газов, из-за чего усиливается парниковый эффект, количество тепла, которое к нам приходит из космоса, увеличивается. Если мы на все плюнем, то и пальмы будут в Москве вместо берез», — сказал Юлкин в разговоре с изданием «Абзац».
Тем временем исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин заявил Агентству городских новостей «Москва», что из-за изменения климата в столичном регионе может прижиться каракурт — паук из семейства черных вдов.
«Соседи уже стучатся в дверь. В первую очередь ожидаем ещe один вид богомола — боливарию короткокрылую, она уже обычна в Воронежской и Тамбовской областях и может появиться у нас через пять–семь лет. На горизонте 2030-х годов — сольпуга (фаланга). Самый тревожный кандидат — каракурт», — пояснил Вольпин.
Эксперт уточнил, что пока этим насекомым в Москве и Подмосковье холодно. Тем не менее при сохранении тренда на потепление их появление в регионе является лишь вопросом времени.