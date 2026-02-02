Названы запрещенные к хранению в холодильнике продукты
Специалисты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что далеко не все продукты можно хранить в холодильнике. Об этом сообщает издание La Nacion.
Эксперты советуют не хранить хлеб в холодильнике. При низкой температуре мякиш хлеба становится твёрдым, а корочка — резиновой. Не рекомендуется держать в холодильнике и мед, так как он может забродить или кристаллизоваться, а также оливковое масло, которое в таких условиях мутнеет и образует комки.
Специалисты предупреждают, что при низких температурах некоторые овощи, такие как помидоры, баклажаны и кабачки, теряют аромат и меняют текстуру. Лук и чеснок в холодильнике размягчаются, могут преждевременно прорасти и покрыться плесенью. Консервы в масле, картофель, бананы, авокадо и арбуз лучше хранить при комнатной температуре.
