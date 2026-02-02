Названы запрещенные к хранению в холодильнике продукты

02 февраля 2026, 19:38

Эксперты из ФАО предупредили о брожении меда при хранении в холодильнике

Фото: iStock/AndreyPopov

Специалисты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что далеко не все продукты можно хранить в холодильнике. Об этом сообщает издание La Nacion.