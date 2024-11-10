Москвичам посоветовали не подкармливать диких лис

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Жителям Москвы и гостям столицы не рекомендуют подкармливать диких лис, которые обитают в черте города, так как залог их выживания — самостоятельный поиск и добыча пищи, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Найдя источник пищи, животное обязательно вернётся к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе», — подчеркивается в статье.
Лисы, которые привыкли к городской жизни, менее пугливы в сравнении с животными, живущими в лесу. Не стоит забывать, что они всё же дикие особи, при встрече с лисами лучше наблюдать за ними с безопасного расстояния и не совершать попыток взять животных на руки, отмечается на сайте мэра Москвы.
В последние годы на территории Москвы можно всё чаще увидеть лис. В столице обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes) — самый известный и распространённый вид семейства псовых.
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Ольга Енгалычева