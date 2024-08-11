Лиса чуть не пострадала и-за самолета в Иркутске

Фото: istockphoto/patrick8484
Самолет чуть не сбил лису в Иркутске на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что все произошло в минувшую субботу, 10 августа с Airbus A320, следовавшем из Уфы. Лиса пробежала в районе правого двигателя.
Похожий случай произошел в Калининграде, где самолет не смог сесть из-за кошки, которая выбежала на ВПП. По команде диспетчера экипаж Embraer E190 пошел на второй круг 5 августа. Вторая попытка приземления была удачной, потому что кошка куда-то пошла по своим делам.
К слову, авиакомпания из Турции отказалась перевозить кошку по причине отсутствия у той документации на русском языке.
Читайте также:
Была пугливой и не разговаривала: пятилетняя девочка из Красноярска ушла из дома и была найдена в болоте
Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре
Школьник в Москве обжег глаза кислотой в попытке сделать ракетное топливо
Никита Кротов