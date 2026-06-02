В России меняют правила провоза детского питания в самолете
В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров. Об этом рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
По его словам, приказ, разрешающий перевозить емкости объемом свыше 100 миллилитров, уже подписан Минтрансом. Сейчас документ проходит согласование с профильными ведомствами, экспертами и представителями отраслей, отметил Никитин. Министр выразил уверенность, что до конца года этот приказ будет принят.
В едином нормативном акте Минтранса России установлено, что один пассажир имеет право перевозить в самолете жидкости в емкостях объемом не более 100 миллилитров каждая, при этом общий объем жидкостей не должен превышать 1 литр. В этом документе также указано, что детское питание, включая материнское молоко, можно брать с собой в количестве, необходимом только на время полета.
