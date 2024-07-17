Москвичам предрекли грозы и дожди в четверг

По статистике, в России на 10 браков приходится 7 разводов. И, к сожалению, они не всегда проходят безболезненно: начинаются «дележки» имущества, скандалы и прочее. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, люди все чаще обращаются к юристам для заключения брачного договора. Кажется, что эта процедура стала совершенно закономерной и традиционной, однако на этот счет мнения разделяются: кто-то считает брачный договор признаком недоверия, а кто-то уверен, что это знак спокойной и благополучной жизни.