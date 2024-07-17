Москвичам предрекли грозы и дожди в четверг

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в четверг в Москве ожидаются грозы и дожди.
«В четверг пройдут дожди с грозами, местами сильные. На севере Московской области даже очень сильные. Порывы ветра при грозе будут достигать 13-18 м/с. В воскресенье местами кратковременный слабый дождь», — пояснил в беседе с RT Ильин.
Тем временем в Кузбассе уже начали подготовку к новому отопительному сезону.
«Реализовать в срок все намеченные планы — наша основная задача. От того, как качественно мы подготовим регион к запуску тепла, зависит успешное функционирование системы отопления и обеспечение комфортных условий жителям Кузбасса», — приводит «Сiбдепо» слова министра ЖКХ и дорожного комплекса региона Дмитрия Киселева.
Ранее жители Кузбасса делились кадрами, где посредине лета в регионе выпал снег.
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