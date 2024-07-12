В Кузбассе наступила зима

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Жители Кузбасса поделились кадрами, где посредине лета в регионе выпал снег.
Как передаёт «Сiбдепо» специалисты кемеровского гидрометцентра заявили о том, что снег в июле даже для горной местности Шерегеша является редкостью.
А глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о том, что в предстоящие выходные погода в столице практически не изменится, однако во второй половине дня в Московском регионе возможны дожди и грозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.
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А глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о том, что в предстоящие выходные погода в столице практически не изменится, однако во второй половине дня в Московском регионе возможны дожди и грозы.
«Без осадков, температура доберётся до +30°С. В воскресенье уже в Москве и Подмосковье больше облаков. Температура за счёт этого уже 25-27 °С, а не +30 °С. Во второй половине дня не скажу, что повсеместно, но очень вероятны локальные и кратковременные дожди и грозы», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.
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Мелисса Тимофеева