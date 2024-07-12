Синоптик Вильфанд заявил, что интенсивная жара с годами будет только чаще

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Период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура уже на протяжении недели держится на пять градусов выше нормы, что считается очень опасной ситуацией, заявил ученый.
Он отметил, что многие исследователи метеорологических явлений сходятся во мнении, что периоды жары с каждым годом будут наступать чаще, что повлечет за собой серьезные природные последствия. В первую очередь, в России повысится число смерчей, уточнил он.
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