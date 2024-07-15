Подмосковных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных

Фото: iStock/Natalya Maisheva
В столичном регионе установилась жаркая погода, в таких условиях оставлять в запертой машине детей или животных смертельно опасно. Об этом водителям напомнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Во время жары даже несколько минут в запертой машине могут принести большой вред. Если на улице +30 градусов, внутри закрытой машины температура за десять минут поднимается до +43 градусов и можно получить тепловой удар. А если в машине включён кондиционер, есть риск переохлаждения. Кроме того, оставленный в машине ребёнок может запутаться в ремнях безопасности, начать играть с рычагами и кнопками, высунуться в окно и даже случайно завести автомобиль», — говорится в сообщении.В министерстве также призвали водителей по возможности избегать поездок в часы наибольшей солнечной активности и настоятельно порекомендовали закрывать припаркованную машину светоотражающими экранами или чехлом.
Читайте также:
ЦППК начала дарить пассажирам с животными кулоны-адресники
В Подмосковье починили девять светофоров
У аэропортов Домодедово и Шереметьево выявили около 260 нелегальных такси
Лев Каштанов