Москвичам предрекли пальмы вместо берез
На фоне глобального потепления в Москве начнут расти пальмы вместо берез и других привычных деревьев. Об этом сообщил климатолог Михаил Юлкин, передает «Абзац».
Специалист отметил, что изменения климата уже дают о себе знать. В Москве в последние годы наблюдается погода, характерная для южных городов, включая Воронеж.
В атмосфере увеличивается концентрация углекислого газа и других парниковых газов, что усиливает парниковый эффект и приводит к росту поступающего на Землю тепла из космоса. Юлкин предупредил, что если не принять меры, то в Москве могут появиться пальмы вместо берез.
Климатолог подчеркнул, что без активных действий в области экологии в долгосрочной перспективе могут произойти катастрофические изменения. Он добавил, что основной причиной глобального потепления является деятельность человека.
