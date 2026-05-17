МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град
Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре в Москве. Об этом информирует МЧС России.
Синоптики Росгидромета сообщили, что в воскресенье, 17 мая, с 15:00 до 21:00 в Москве возможны сильные дожди с грозами, а местами даже град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В ночь на понедельник, 18 мая, с 01:00 до 08:00 мск, в некоторых районах, особенно в ТиНАО, образуется туман с видимостью от 200 до 700 метров.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, сколько в Москве продержится аномальная жара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: