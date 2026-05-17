Невролог объяснил, как распознать инсульт, если вы на даче
Невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артём Багаутдинов рассказал «Газете.Ru», что на даче инсульт почти всегда маскируется.
Жара, физические нагрузки и обезвоживание часто объясняют ухудшение самочувствия. Если человеку стало плохо, он может сказать, что перегрелся и устал.
Однако инсульт — это внезапное отключение функций организма, отметил невролог. Человек может быть в норме, но буквально за несколько минут его состояние резко ухудшается. Речь становится невнятной, рука не слушается, а лицо перекашивается. Важно не пытаться сразу поставить диагноз, а обратить внимание на резкость изменений.
Существует простой способ проверить, есть ли угроза. Не медицинский, а бытовой. Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Если он не может выполнить хотя бы одно из этих действий, это повод для беспокойства, подчеркнул врач.
Почему дача может быть опасной? Потому что здесь сочетаются несколько факторов. Во-первых, организм не готов к нагрузке. Во-вторых, жара и потеря жидкости. В-третьих, люди часто игнорируют хронические заболевания. И, наконец, на даче сложнее получить медицинскую помощь, добавил Багаутдинов.
Чем раньше человек попадает в больницу и на реабилитацию, тем выше шанс восстановить речь, движение и независимость. Ранняя реабилитация после инсульта начинается в первые дни или даже часы после стабилизации состояния, заключил невролог.
