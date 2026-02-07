Москвичам предсказали весеннее нашествие насекомых из-за снежной зимы
Снежная зима может стать причиной необычайно высокой численности насекомых в Москве с наступлением весны. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По его словам, снег выполняет роль теплоизолятора, и чем его слой толще, тем выше и устойчивее температура в верхних слоях почвы и лесной подстилке. Это создает благоприятные условия для выживания большого количества насекомых, которые зимуют в имаго-стадии в стволах деревьев, корягах, пнях и других укрытиях. Москвичи смогут наблюдать больше насекомых, переживших зиму, таких как бабочки, жуки и другие виды, предупредил биолог.
Если насекомые отложили яйца в конце лета или осенью, они остаются в таком состоянии и зимой. Для яиц толщина снежного покрова не так важна, как для зимующих имаго. Однако при очень сильных морозах (от -30 до -40°С) и полном отсутствии снега даже яйца могут не пережить зиму, уточнил эксперт.
