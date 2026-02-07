Москвичам предсказали весеннее нашествие насекомых из-за снежной зимы

07 февраля 2026, 12:03

Ученый Марьинский: После снежной зимы Москву атакуют насекомые

Фото: iStock/Fabiana Carmeli

Снежная зима может стать причиной необычайно высокой численности насекомых в Москве с наступлением весны. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.