07 февраля 2026, 11:24

Фото: iStock/ Dar1930

Согласно народному календарю, 8 февраля отмечается Фёдоров день, известный также как «Фёдор Поминальник». Это название возникло потому, что, согласно старинным верованиям, в этот день души умерших испытывают особую тоску по своим близким и могут возвращаться в наш мир, чтобы посетить родных. Это особенно касается тех, кто не посещал могилы усопших и не ставил свечей за их упокой в церкви. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Феодора Студита, византийского монаха, богослова и защитника иконопочитания. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды Фёдорова дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Воскресные беседы» ТК «Союз»

Традиции и обряды Фёдорова дня

Фото: iStock/ Natali Dobrovolskaya

Народные запреты

Фото: iStock/ VSFP

Нельзя было открывать надолго окна и двери. Считалось, что через них в дом могут залететь не только души умерших, но и бесы. По этой же причине запрещалось проветривать помещения;

Считалось, что через них в дом могут залететь не только души умерших, но и бесы. По этой же причине запрещалось проветривать помещения; Запрещалось смотреться в зеркала, особенно вечером и ночью. Зеркало воспринималось как граница между мирами, и в отражении можно было увидеть нечистую силу;

Зеркало воспринималось как граница между мирами, и в отражении можно было увидеть нечистую силу; Не впускали в дом чужих животных, особенно трёхцветных кошек. Считалось, что в их образе в жилище может проникнуть несчастье;

Считалось, что в их образе в жилище может проникнуть несчастье; Девушкам не рекомендовалось знакомиться с парнями и вообще разговаривать с незнакомцами. Под личиной пригожего кавалера мог скрываться злой дух или колдун;

Под личиной пригожего кавалера мог скрываться злой дух или колдун; Следовало избегать начала новых дел и важных проектов. Наши предки верили, что любые начинания в этот день обречены на провал и принесут убытки;

Наши предки верили, что любые начинания в этот день обречены на провал и принесут убытки; Не делали уборку в доме, не подметали и не вытирали пыль. Согласно суевериям, это могло «вымести» из дома достаток, а у будущего супруга в кошельке будет «так же чисто»;

Согласно суевериям, это могло «вымести» из дома достаток, а у будущего супруга в кошельке будет «так же чисто»; Не готовили и не ели блюда из картофеля. В давние времена бытовало поверье, что это может привести к болезням желудка. Предпочтение отдавали гороху.

Приметы