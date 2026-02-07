Фёдоров день 8 февраля: как задобрить души усопших, уберечься от нечисти и сохранить достаток, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 8 февраля отмечается Фёдоров день, известный также как «Фёдор Поминальник». Это название возникло потому, что, согласно старинным верованиям, в этот день души умерших испытывают особую тоску по своим близким и могут возвращаться в наш мир, чтобы посетить родных. Это особенно касается тех, кто не посещал могилы усопших и не ставил свечей за их упокой в церкви. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Феодора Студита, византийского монаха, богослова и защитника иконопочитания. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЦерковный праздник установлен в честь преподобного Феодора Студита, выдающегося аскета и церковного деятеля, жившего в Византии в VIII-IX веках. Святой родился в Константинополе в 758 году в знатной и благочестивой семье и получил прекрасное образование. Под влиянием своего дяди, преподобного Платона, он вместе с супругой Анной избрал путь монашества. Супруги разошлись по разным монастырям, приняв постриг.
Феодор прославился как ревностный защитник церковных канонов и иконопочитания. Он бесстрашно обличал императора Константина VI за незаконный брак, за что был подвергнут пыткам и сослан. Позже, уже при игуменстве в знаменитом Студийском монастыре в Константинополе, он выступил против политики иконоборчества императора Льва V Армянина, за что вновь был жестоко избит и отправлен в заточение. Несмотря на гонения, Феодор не отступил от веры, рассылая многочисленные послания и укрепляя дух православных. Скончался преподобный в изгнании в 826 году.
Преподобный Феодор вошёл в историю как создатель строгого Студийского монастырского устава, который лёг в основу уставов многих православных монастырей, в том числе и на Руси. Святому Феодору молятся об укреплении в вере, терпении и мужестве в испытаниях. Обращаются к нему и за дарованием исцеления от недугов, особенно об избавлении от болей в груди и желудке.
Традиции и обряды Фёдорова дняФедоров день на Руси считался одним из самых загадочных и мистических в году. Основной акцент наши предки делали на поминание умерших и защиту от сверхъестественных существ, которые, согласно народным поверьям, активизировались в этот период.
Люди верили, что в этот день души умерших, особенно те, о ком забыли живые, тоскуют и могут вернуться домой. Чтобы их утешить, семьи ходили на кладбище, чтобы навести порядок на могилах, а затем — в храм на молитву. Дома накрывали поминальный стол, куда обязательно ставили лишнюю тарелку для ушедших родственников. Традиционными блюдами считались блины, гороховая каша и кисель. Вечером у ворот дома принято было рассыпать золу, приговаривая: «Не ходите во дворы, души сиротские!».
Страх перед визитом «незваных гостей» из загробного мира породил множество оберегов. На окнах и дверях рисовали кресты мелом, под порог клали топор или острую косу, а на косяки развешивали ветки рябины и пучки крапивы. Чтобы смутить душу покойника, в дом на ночь старались пригласить ночевать постороннего человека — считалось, что живая чужая душа отпугнёт гостя с того света.
Ночь на 8 февраля считалась пророческой. Девушки гадали на судьбу: наливали в чашу родниковой воды, бросали сухие бутоны и по их утреннему расположению судили об исполнении желания. Сны в эту ночь также считались вещими. Если приснилось что-то дурное, следовало подойти к окну и сказать: «Куда ночь, туда и сон».
Существовал у наших предков и особый обычай: идти в лес и завязывать на сухих ветках осины ленточки или тряпицы, мысленно загадывая желание, которое, как верили, обязательно сбудется.
День иногда называли Гороховым. Помимо приготовления каши, с помощью гороха предсказывали погоду: рассыпанные на блюдце сухие горошины, катящиеся со звоном, предвещали трескучие морозы, а тихие — снегопад.
Народные запретыСтрогие запреты этого дня были призваны уберечь человека от опасностей потустороннего мира и сохранить благополучие семьи.
- Нельзя было открывать надолго окна и двери. Считалось, что через них в дом могут залететь не только души умерших, но и бесы. По этой же причине запрещалось проветривать помещения;
- Запрещалось смотреться в зеркала, особенно вечером и ночью. Зеркало воспринималось как граница между мирами, и в отражении можно было увидеть нечистую силу;
- Не впускали в дом чужих животных, особенно трёхцветных кошек. Считалось, что в их образе в жилище может проникнуть несчастье;
- Девушкам не рекомендовалось знакомиться с парнями и вообще разговаривать с незнакомцами. Под личиной пригожего кавалера мог скрываться злой дух или колдун;
- Следовало избегать начала новых дел и важных проектов. Наши предки верили, что любые начинания в этот день обречены на провал и принесут убытки;
- Не делали уборку в доме, не подметали и не вытирали пыль. Согласно суевериям, это могло «вымести» из дома достаток, а у будущего супруга в кошельке будет «так же чисто»;
- Не готовили и не ели блюда из картофеля. В давние времена бытовало поверье, что это может привести к болезням желудка. Предпочтение отдавали гороху.
Приметы
- Какая погода стоит на Фёдора Поминальника — такой будет и вся предстоящая весна. Ясный и морозный день сулил раннюю и дружную весну, а пасмурный и снежный — затяжную, холодную;
- Если кошка подолгу сидит на подоконнике, а собака спит, свернувшись калачиком — это предвещало скорое потепление;
- Яркое, звёздное небо ночью сулило хороший урожай льна и ржи;
- Синицы, звонко свистящие с утра, предсказывали усиление морозов;
- Если деревья на Феодора покрыты инеем, это сулило скорую оттепель.