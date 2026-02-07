Назван средний размер социальной пенсии после индексации в России
Средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит около 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет ТАСС.
По её словам, социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Величина повышения привязана к федеральному прожиточному минимуму для пенсионеров, который с 1 января 2026 года будет составлять 16 288 рублей.
Согласно информации Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года составлял 15 514 рублей. После индексации эта сумма возрастёт до 16 569 рублей. Эксперт отметила, что реальный размер пенсии может варьироваться в зависимости от её типа и наличия региональных надбавок.
Индексация в апреле коснётся около 4,3 млн человек. Ежегодно правительство утверждает размер повышения социальных пенсий, и проект постановления об уровне индексации на 2026 год уже представлен на общественное обсуждение.
