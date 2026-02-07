Назван средний размер социальной пенсии после индексации в России

07 февраля 2026, 11:29

Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16 569 рублей

Фото: iStock/mars58

Средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит около 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет ТАСС.