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«Теплая погода»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется плюсовая температура

Синоптик Шувалов: в Москве потеплее к вечеру 6 ноября, а дальше градусы будут выше
Фото: iStock/Serjio74

Фото: iStock/Serjio74

Начало ноября пугает жителей Москвы и области своим зимним холодом и снежными сугробами. Можно ли надеяться на какие-то изменения в лучшую сторону?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».
«Завтра, 6 ноября, нас ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Я не думаю, что он будет сильным и противным. Мы от зимы снова вернемся в осень. Первый шаг к потеплению — завтра вечером. Температура постепенно будет повышаться до +5 градусов, а к выходным достигнет +7-9 градусов», — заявил синоптик.



По его словам, рост давления также идет, однако дожди, если будут, то небольшие и моросящие.
«Будет теплая погода, теплые ночи с положительной температурой. Этот снег, который дал нам представление о предстоящей зиме, к пятнице и субботе растает. Репетиция прошла, но до середины ноября стоит окончательно утеплиться к зиме. Желаю не откладывать до последнего», — заключил Шувалов.

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На границе Казахстана и РФ скопилось около 280 фур из-за ремонта трассы
05 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/Sner

Более 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска «Курмангазы» на границе Казахстана и России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Казахстана.
«По состоянию на 4 ноября 2024 года, на пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной заторов стали ремонтные работы на трассе «Атырау-Астрахань».

В ведомстве уточнили, что пропускная способность этого пункта пропуска составляет 200 автомобилей в сутки, однако туда ежедневно прибывает порядка 250-300 транспортных средств. Прилагаются все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска, заключили в пресс-службе.

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В Кашире провели экологический субботник
05 ноября 2024, 13:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экологическую акцию «Чистый лес» провели на территории Берёзовой рощи в городском округе Кашира, субботник состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Чистый лес», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Провели экологический субботник в Березовой роще в Кашире-2. Между прочим, все желающие могут забрать из рощи порубочные остатки. Достоевское участковое лесничество даёт добро», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В ходе экологического субботника территорию площадью три гектара очистили от семи кубометров мусора и 15 кубометров неликвидной древесины.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Директор Ступинского филиала «Мособллеса», лесничий Михаил Харитонов отметил, что место для субботника было выбрано неслучайно — данный участок прилегает к жилым домам и местные жители любят там прогуливаться. Благодаря проведённой уборке такие прогулки станут гораздо приятнее.

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#природа
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Проектирование Северного подъезда к Лобне начнётся до конца года
05 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/i-Stockr

Приступить к проектированию первого этапа дороги «Северный подъезд к г. Лобня» планируется до конца текущего года, в настоящее время проводится конкурс на получение подряда на создание проекта и проведение строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершить проектирование должны в первом квартале будущего года, а строительно-монтажные работы планируется закончить в первом квартале 2026 года», — отмечается в сообщении.
Северный подъезд к Лобне будет проходить от съезда с путепровода через железную дорогу, который является частью Северного обхода Лобни, до Лесной улицы в садоводческом товариществе «Лесная полянка». Дорога будет двухполосной, её протяжённость составит около 500 метров.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#минтранс мо
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#дорога
#лобня
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Экс-сенатора РФ Шпигеля освободили от отбывания наказания из-за плохого здоровья
05 ноября 2024, 12:47

Борис Шпигель (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)

Преображенский суд Москвы освободил экс-сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания из-за проблем со здоровьем, сообщают ТАСС.
«Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство осужденного об освобождении от отбытия наказания по состоянию здоровья», —сказал судья.

Адвокат Олег Сорокин ранее сообщал, что работники прокуратуры попросили суд удовлетворить просьбу осуждённого бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и его защитников. Они выступали за освобождение подсудимого от отбывания наказания из-за его тяжёлого состояния здоровья.

«У Бориса Шпигеля действительно есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии», — сообщили ТАСС.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы осудил Бориса Шпигеля на 11 лет колонии за взяточничество.

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#рф
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Девять старшеклассников из Каширы выиграли первый этап олимпиады по избирательному праву
05 ноября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Девять старшеклассников из Каширы стали победителями первого этапа областной олимпиады по избирательному праву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Цель мероприятия — повышение правовой культуры молодых людей, развитие их гражданской активности и правового сознания, а также формирование политической культуры и гражданской зрелости.

Московская областная избирательная комиссия опубликовала список победителей первого этапа областной олимпиады по избирательному праву. С 14 по 25 октября каширские ученики 10–11 классов могли оценить свои знания о выборах, их истории и правилах проведения.

В тестировании участвовали 195 учащихся старших классов из 11 образовательных учреждений округа.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, прошли в следующий этап олимпиады.

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#подмосковье
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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,8 тыс. машин
05 ноября 2024, 12:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошлую неделю было эвакуировано 3 тысячи 838 автомобилей-нарушителей. Это на 49 машин меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин эвакуировали в округе Красногорск — 382. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 340 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи, откуда на штрафстоянки увезли 295 машин. Округ Химки с 294 эвакуированными машинами занял четвёртое место. А замыкает топ-5 антирейтинга Балашиха, где эвакуировали 267 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по номеру 112, с помощью приложения «112МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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Как стать предпенсионером в 2024 году и какие льготы можно получить
05 ноября 2024, 12:29

Фото: istockphoto / shurkin_son

Предпенсионеры — это люди, заслуживающие особого внимания и поддержки со стороны государства и общества. «Радио 1» расскажет как получить статус предпенсионера, какие льготы и преимущества доступны для этой категории граждан и как их использовать.

Кто такие предпенсионеры


Предпенсионеры — это люди, которым до пенсии осталось не больше пяти лет. Кроме того, у них есть различные льготы и гарантии.

Как стать предпенсионером


Москвичи могут подать заявление на получение статуса предпенсионера на сайте mos.ru. В других регионах необходимо лично обратиться в местное отделение Социального фонда, подать заявку через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда.

Для заполнения онлайн-заявления потребуются следующие документы:

  • удостоверение личности;
  • информация о месте жительства:
  • СНИЛС;
  • сведения о присвоении звания «Ветеран труда» ( если есть).
После отправки запроса онлайн информация будет передана в управление социальной защиты.

Льготы у предпенсионеров

Налоговые льготы


Предпенсионеры имеют право на освобождение от уплаты имущественного и земельного налога:

  • за одну квартиру, долю в квартире или комнату;
  • один жилой дом или долю в нём;
  • одну творческую мастерскую;
  • одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров;
  • один гараж или одно машино-место;
  • шесть соток земли.
Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган лично или через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Важно подтвердить статус предпенсионера справкой, указав при оформлении запроса, что она требуется для ФНС.

Региональные льготы


В зависимости от региона проживания предпенсионеры имеют право на льготы по оплате капитального ремонта, жилищно-коммунальных услуг, на льготный проезд в общественном транспорте и снижение размера курортного сбора во время отдыха.

Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения.

Диспансеризация


Для предпенсионеров предусмотрены два оплачиваемых дня отпуска в году для прохождения диспансеризации.

Трудовые гарантии


Увольнение или отказ в приёме на работу сотрудника предпенсионного возраста недопустимы и могут повлечь административную и уголовную ответственность для работодателя.

Кроме того, запрещено менять срок действия трудового договора только из-за достижения работником предпенсионного возраста.

Другие льготы и выплаты


Когда у предпенсионеров есть семья, они получают дополнительные льготы: алименты от других членов семьи, если они нетрудоспособны и нуждаются в поддержке, а также обязательную долю в наследстве. Оформление этих льгот зависит от обстоятельств и может потребовать обращения к нотариусу или в суд.

Фото: istockphoto / SARINYAPINNGAM

С какого возраста получают статус предпенсионера


Предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. В 2024 году женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Некоторые имеют право на досрочный выход на пенсию, например, те, кто работает в опасных или вредных условиях труда в районах Крайнего Севера, а также родители и опекуны детей с ограниченными возможностями и многодетные матери.

Многодетные матери получают право на предпенсионные льготы:

  • с пятью детьми — с 45 лет, за пять лет до стандартного возраста выхода на пенсию (50 лет);
  • с четырьмя детьми, достигшими восьмилетнего возраста, — по достижении 51 года (за пять лет до выхода на пенсию в 56 лет);
  • с тремя детьми — по достижении 52 лет (за пять лет до выхода на пенсию в 57 лет).
Если человек выходит на досрочную пенсию, его статус предпенсионера начинает действовать за пять лет до назначенного пенсионного возраста.

Как подтвердить статус предпенсионера


Для получения всех льгот, предоставляемых предпенсионерам, необходимо официально подтвердить свой статус. Получить справку о статусе предпенсионера можно онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги» в Социальном фонде РФ или обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт. Онлайн-справку выдадут сразу же, а в МФЦ — в течение 15 минут.

Важно отметить, что справка о статусе предпенсионера предоставляется бесплатно. Оформить её можно за пять лет до выхода на пенсию.

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Расписание на Савёловском направлении меняется до конца ноября
05 ноября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, меняется в период с 5 по 29 ноября из-за работ по развитию инфраструктуры на ряде участков между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться в будние дни. В частности, с 5 по 8 ноября с 9:30 до 13:30 они будут проходить на участке между Дмитровым и Каналстроем, с 11 по 22 ноября с 9:50 до 13:50 — между Каналстроем и Вербилками, а с 25 по 29 ноября с 10:10 до 14:10 — между Талдомом и Вербилками», — говорится в сообщении.
На время работ движение поездов на участках будет останавливаться, потому маршруты некоторых электричек станут короче. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание.

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Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах
05 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/ Tevarak

Главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников. Они попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах, сообщает «КоммерсантЪ».
Это относится к плохо продаваемым товарам — когда торговая площадка видит слабый интерес к товару, она начинает снижать на него цену, привлекая потребителя.

В ФАС проследили, что автоскидки приносят крупные убытки владельцам онлайн-магазинов на маркетплейсах. Раньше участие в распродажах носило сугубо добровольный характер, а сейчас торговые площадки сами устанавливают скидки на товары. Нередко бывает, что цена с применением такой скидки оказывается меньше закупочной.

На данный момент владельцам онлайн-магазинов приходится самим отслеживать наличие скидок на товар и своевременно их запрещать. Бывает, что продавцы узнают о скидках уже после ​выкупа товара потребителем.

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