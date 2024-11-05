«Теплая погода»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется плюсовая температура

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Начало ноября пугает жителей Москвы и области своим зимним холодом и снежными сугробами. Можно ли надеяться на какие-то изменения в лучшую сторону?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».
По его словам, рост давления также идет, однако дожди, если будут, то небольшие и моросящие.
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«Завтра, 6 ноября, нас ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Я не думаю, что он будет сильным и противным. Мы от зимы снова вернемся в осень. Первый шаг к потеплению — завтра вечером. Температура постепенно будет повышаться до +5 градусов, а к выходным достигнет +7-9 градусов», — заявил синоптик.
По его словам, рост давления также идет, однако дожди, если будут, то небольшие и моросящие.
«Будет теплая погода, теплые ночи с положительной температурой. Этот снег, который дал нам представление о предстоящей зиме, к пятнице и субботе растает. Репетиция прошла, но до середины ноября стоит окончательно утеплиться к зиме. Желаю не откладывать до последнего», — заключил Шувалов.
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Анастасия Бондарева