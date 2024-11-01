Фото: Телеграм-канал Госкорпорация «Роскосмос»
В своём Телеграм-канале «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Мартина», который в пятницу достиг Москвы.
«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — отмечается в сообщении.
Российские спутники наблюдают за прохождением циклона, сообщает госкорпорация. Опубликованный снимок был сделан на устройство «Метеор-М».
Недавно специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что мы «вступили в пору предзимья». За первый день ноября выпадет от 20 мм осадков по Московской области. 2 ноября стоит ожидать мокрый снег и дождь, температура воздуха приблизится к нулю. Синоптик также посоветовала поменять летнюю резину на зимнюю тем, кто этого ещё не сделал.
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Ольга Енгалычева