Синоптик Шувалов: О лете в Москве говорить пока рано

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что, хотя в Москве в ближайшие дни температура достигнет значений выше 20°C тепла, говорить о приходе лета в столицу пока рано.
«Завтра, 21 мая, в первой половине дня воздух прогреется практически до тех же значений — 21-23°C. Но во второй половине дня пройдёт холодный атмосферный фронт, дождь, по северу и западу Московской области прогремят грозы, ветер изменится с порывами до 15 м/c. И это будет неким признаком того, что про наступление летней погоды говорить немного рано», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что продолжительное повышение температур в столице можно будет ожидать уже со следующей недели.
«Температура воздуха в отдельные дни будет подниматься до 26-28°С. В последний день весны, скорее всего, снова похолодает до 20°С. В первый день лета — 15-20 °С. Дальше температура начнёт расти», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
До этого Александр Ильин говорил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.
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