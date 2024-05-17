В Москве ожидаются тёплые выходные

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве предстоящие выходные обещают быть тёплыми.
«В Москве в выходные ожидается хорошая погода, достаточно солнечная, без осадков, на фоне области высокого давления 755 мм ртутного столба, ветер 4-9 м/сек. Ночью до 5-7°С, по области 3-8°С. Днём до 18-20°С, по области 16-20°С. Москва будет одним из самых тёплых мест всей области», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также подтвердил двадцатиградусное тепло в Московском регионе на выходных и заявил о том, что погода порадует жителей большим количеством солнца.
«Ожидается хорошая майская погода, в меру теплая. По Московской области 15-20°С, а по Москве — 18-20°С. Слабый ветер, много солнца и без осадков», — отметил в беседе с «Известиями» Шувалов.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.
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