В Москве ожидаются тёплые выходные

Шесть школ и пять детских садов планируется построить в Одинцовском городском округе в текущем году. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов губернатору Московской области Андрею Воробьёву. На встрече подвели итоги работы за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.