Москвичам раскрыли, какой будет погода на выходных

12 августа 2026, 10:42

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что до конца рабочей недели в регионе сохранится прохладная погода с плотным северо-западным ветром.





В беседе с RT специалист рассказала, что в ночь на 13 августа температура в Москве опустится до +11...+13 °C, по области — до +8...+13 °C. Днём синоптики прогнозируют кратковременные дожди, воздух прогреется до +15...+17 °C.



Эксперт добавила, что 14 августа ожидается переменная облачность, солнечных промежутков станет больше, а существенных осадков не предвидится.

«Но ещё довольно прохладно. Ночью в Москве +10...+12 °C, а в регионе может опускаться и до +7 °C. Но дневная температура в столице за счёт солнца составит +17...+19 °C», — отметила Татьяна.