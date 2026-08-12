Россияне стали есть почти вдвое меньше хлеба за 19 лет

12 августа 2026, 09:23

Фото: iStock/SMarina

Среднее потребление хлеба в России в 2025 году достигло исторического минимума — 34,8 килограмма на человека. За 19 лет показатель сократился в 1,8 раза. Об этом пишет РИА Новости.