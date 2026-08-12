Россияне стали есть почти вдвое меньше хлеба за 19 лет
Среднее потребление хлеба в России в 2025 году достигло исторического минимума — 34,8 килограмма на человека. За 19 лет показатель сократился в 1,8 раза. Об этом пишет РИА Новости.
На пшеничный хлеб пришлось 23,7 килограмма годового рациона, на ржаной и другие виды — 11,1 килограмма. В 2006 году россиянин в среднем съедал 62,2 килограмма хлеба, включая 42,3 килограмма пшеничного и 19,9 килограмма прочих сортов.
Спрос на муку за этот период снизился на четверть: до 13 килограммов в расчете на одного жителя. Одновременно выросло потребление хлебобулочной продукции — с 4,2 до 4,7 килограмма в год. Покупки мучных кондитерских изделий увеличились с 13 до 14,2 килограмма.
Статистика учитывает продукты, приобретенные для домашнего потребления. Еду, съеденную в кафе, ресторанах и других заведениях, в эти расчеты не включали.
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