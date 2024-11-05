Москвичам раскрыли, когда на улице не останется и следа от снега

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что уже к выходным в столице растает весь снег.
«Думаю, что к субботе от выпавшего снега не останется и следа», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление на этой неделе, которое, по его словам, будет сопровождаться моросящими дождями.
«В среду уже к вечеру постепенное повышение температуры до положительных значений. И скорее всего, начнётся мокрый снег во второй половине дня, а потом перейдёт в дождь. В четверг уже хорошее повышение температуры — до 5°С в дневные часы», — отметил в беседе с RT Шувалов.
Ранее Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявляла, что ближайшие пять дней хорошей погоды ждать не стоит.
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