Россиянам объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами

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Специалисты компании Ikon Tyres разъяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами.
«Шипованные шины эффективно работают на обледеневших поверхностях и гладком льду, что важно при возникновении «черного льда» на дорогах или при частых выездах за город. При этом шипы контактируют с дорогой, вызывая акустический дискомфорт», — отметили в беседе с Газета.ру специалисты.
В то же время нешипованные шины имеют более мягкую и цепкую резиновую смесь протекторного слоя, они хорошо подходят для городских условий и заснеженных зимних дорог. Такие шины обеспечивают акустический комфорт и пониженное сопротивление качению.
До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила автомобилистов о неблагоприятной 2 ноября в Москве.
«Мы ожидаем уже осадки — дождь, снег, утром местами возможна гололедица, потому что температура воздуха в ночные часы уже будет в Москве от -1 до +1°С, по области до -2°С, и уже будет плотный северо-западный ветер. Сильный ветер будет способствовать подмерзанию осадков. Погода очень неблагоприятная с точки зрения дорожной ситуации. Завтра осадки в виде мокрого снега сохранятся и также сохранится гололедица», — отметила в беседе с RT Позднякова.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 4 ноября в Москве произойдёт резкое снижение давления.
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