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Россиянам объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами

Специалисты объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами
Фото: iStock/Grassetto

Фото: iStock/Grassetto

Специалисты компании Ikon Tyres разъяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами.
«Шипованные шины эффективно работают на обледеневших поверхностях и гладком льду, что важно при возникновении «черного льда» на дорогах или при частых выездах за город. При этом шипы контактируют с дорогой, вызывая акустический дискомфорт», — отметили в беседе с Газета.ру специалисты.

В то же время нешипованные шины имеют более мягкую и цепкую резиновую смесь протекторного слоя, они хорошо подходят для городских условий и заснеженных зимних дорог. Такие шины обеспечивают акустический комфорт и пониженное сопротивление качению.



До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила автомобилистов о неблагоприятной 2 ноября в Москве.

«Мы ожидаем уже осадки — дождь, снег, утром местами возможна гололедица, потому что температура воздуха в ночные часы уже будет в Москве от -1 до +1°С, по области до -2°С, и уже будет плотный северо-западный ветер. Сильный ветер будет способствовать подмерзанию осадков. Погода очень неблагоприятная с точки зрения дорожной ситуации. Завтра осадки в виде мокрого снега сохранятся и также сохранится гололедица», — отметила в беседе с RT Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 4 ноября в Москве произойдёт резкое снижение давления.

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Губернатор Воробьёв поручил правоохранителям контролировать модернизацию ЖКХ
01 ноября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Датчики температуры и давления до конца года установят на 2105 подмосковных объектах теплоснабжения.
Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на оперативном совещании с правоохранительным блоком в Доме правительства Московской области. Его темой стал контроль за модернизацией системы ЖКХ.
«Наше совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона – это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности жителей в больших и малых городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», – сказал Воробьёв.
Как подчеркнул губернатор, сейчас на особом контроле - работа, связанная с прохождением отопительного сезона, и реализация масштабной программы модернизации системы ЖКХ.
«Чтобы своевременно реагировать на перебои с теплом, ведётся установка датчиков температуры и давления. Сейчас ими оборудовано более 1,6 тыс. котельных. До конца года планируется установить эти устройства на 2105 самых крупных объектах теплоснабжения. Они подключены к информационной системе и позволяют отслеживать работу теплоисточника дистанционно. Если температура падает, диспетчеру автоматически поступает сообщение, и на место оперативно отравляется аварийная группа», – рассказал глава региона.
В рамках модернизации системы ЖКХ в этом году в Подмосковье запланировано 170 мероприятий. В регионе обновят 39 котельных и 185 км теплосетей. Эта работа завершена уже на 80%. В целом же за 5 лет модернизация коснется 5,4 млн жителей Московской области.

Только по госпрограмме запланировано провести работы на 689 объектах - котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах, насосных станциях, станциях водоочистки, очистных сооружениях, водно-распределительных устройствах и канализационных насосных станциях. Также обновят около 1,9 тыс. км теплосетей.

Масштаб программы модернизации подмосковной системы ЖКХ предполагает строгий контроль. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую входят и представители правоохранительных органов.

Помимо этого, на совещании затронули вопросы капремонта многоквартирных домов. В этом запланировано обновить 4 тыс. МКД. За 11 лет в Подмосковье привели в порядок 20,5 многоквартирных домов. Комфортные условия жизни получили 3,5 млн жителей.

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На экскурсиях «Активного долголетия» побывало более 60 тысяч долголетов из Подмосковья
01 ноября 2024, 16:35

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области работает 67 клубов проекта «Активное долголетие», где предлагается более 30 бесплатных занятий физическими упражнениями и творчеством, а также 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью. По информации Министерства социального развития Московской области, экскурсии «Активного долголетия» посетили более 60 тысяч пенсионеров региона.
«В регионе более 370 тысяч пенсионеров участвуют в губернаторском проекте "Активное долголетие". Мы постоянно получаем обратную связь от наших долголетов и самым популярным, конечно, являются экскурсионные поездки. Только в этом году свыше 60 тысяч долголетов посетили экскурсии», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Участники проекта обычно выбирают для посещения не отдельные исторические объекты, а целые города, чтобы познакомиться с их культурным наследием и историей. Каждый городской округ Московской области обладает уникальными историческими особенностями и достопримечательностями.

Проект доступен для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Узнать о ближайших клубах «Активного долголетия» можно на портале, где будет вся необходимая информация о расписании занятий.

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Суд отправил под арест топ-менеджера швейной фабрики Громова по делу «Военторга»
01 ноября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мещанский районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу менеджера высшего звена Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова.
Это было сделано в рамках уголовного дела в отношении руководства «Военторга» о хищениях при исполнении контрактов для нужд министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости. Громову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Пока что он пробудет под арестом до 30 декабря 2024 года.

Ранее суд также отправил в СИЗО руководителя «Военторга» Владимира Павлова и ещё трёх фигурантов дела — Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. Следователи считают, что глава и сотрудники «Военторга» вместе с соучастниками продали министерству обороны по госконтрактам большую партию «Армейских несессеров» — наборов, включающих в себя бритвенные и швейные принадлежности, мыло, шампунь, зубную щётку и так далее. По контракту они получили 625 миллионов рублей, завысив фактическую стоимость товаров более чем на 400 миллионов рублей.

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«Эффект охлаждения»: Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве
Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица
01 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Наступил последний месяц осени. Как скоро ждать зимы и стоит ли все еще надеяться на положительные температуры?
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что ближайшие пять дней хорошей погоды ждать не стоит.
«Мы вступили в пору предзимья. Ждать теплых дождей не приходится. За 1 ноября выпадет большое количество осадков — до 20 мл по Московской области. Но это не самый неприятный элемент прогноза. Уже завтра, 2 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет близка к нулю или даже будет слабо отрицательная, дороги будут скользкие. Тем, кто не променял летнюю резину на зимнюю, советую пользоваться общественным транспортом», — сказала синоптик.

По ее словам, предстоящие праздники будут напоминать зимние, потому что ожидается снег и гололедица.
«Температура воздуха 3 и 4 ноября ночью -3°С, днем от -2°С до 3°С. Довольно сильный северо-западный ветер будет. Ветер создаст дополнительный эффект охлаждения. Одевайтесь уже почти по-зимнему», — заключила собеседница.

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#осень
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Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
01 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе ожидаются дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«К устранению последствий непогоды привлекаются 657 бригад и 4 тыс. 322 единицы спецтехники, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 19 МВт. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме. У энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что при возникновении технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электроэнергии можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220 или по телефонам Единой диспетчерской службы городских округов.

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#московская область
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Москвичей предупредили о резком падении давления 4 ноября
Синоптик Шувалов спрогнозировал снижение давления 4 ноября в Москве
01 ноября 2024, 15:37

Фото: iStock/sandipruel

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 4 ноября в Москве произойдёт резкое снижение давления.
«Вторая половина субботы и воскресенье без осадков, но уже холодно — мы в тылу циклона. 4 ноября будет самая неприятная погода. Циклон идёт южнее Москвы. Очень ныряющий циклон с Ботнического залива, с юго-северной части, и уже за сутки проходит от Великого Новгорода до Брянска, затем сюда. И поэтому очень много снега принесёт с собой. Это будет самый снежный день, и температура уже будет близка к 0°С», — добавил в беседе с RT Шувалов.

А тем временем кузбасских водителей предупредили об особой осторожности на дорогах зимой. Специалисты рекомендовали готовить автомобили к зимнему сезону тщательнее.

«Управление автомобилем зимой требует особых навыков. При этом транспортное средство должно быть максимально готово к сезону холодов. Госавтоинспекция собрала для водителей полезные советы о том, как подготовить свой автомобиль для безопасных и комфортных зимних поездок», — приводит «Сiбдепо» сообщение УГИБДД по Кузбасс.

Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.

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Роскачество обнаружило опасные вещества в произведённых в России подушках
01 ноября 2024, 15:28

Фото: iStock/triocean

Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ведомство проводило проверку продукции 15 крупных российских производств, изготавливающих подушки из пуха и пера. В итоге нарушения обнаружились почти у всех.

Так, в подушках от компаний Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долины снов» оказалось в четыре раза превышено содержание ацетальдегида. Это вещество, в составе которого находится уксусная кислота, вызывает раздражение слизистой, гортани и глаз.

Компании Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Ist'ok и «Минари» производят подушки, в которых значительно завышен индекс токсичности в водной среде. Если человек прикоснётся к подушке влажной кожей, например, после душа, это грот аллергической реакцией и даже отравлением.

Также некоторые производители, включая известную фирму Ormatek, выпускали продукцию с пылью и пылевыми клещами.

Кроме того, Роскачество обнаружило несоответствие реального состава подушек с заявленным на упаковке.

Итоги исследования были направлены в надзорные органы.

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Школьники Павловского Посада в ходе флешмоба сделали шар дружбы
01 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В школе №18 им. Н.В. Менчинского в Павловском Посаде провели графический флешмоб «Шар дружбы». Участниками праздника в честь Дня народного единства стали ребята из начальной школы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Школьникам рассказали, что это праздник единства всех людей многонациональной России. На территории нашей страны проживают представители почти 190 национальностей.
«Участники мероприятия погрузились в увлекательный мир истории этого праздника. Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило польских захватчиков из Китай-города в Москве», – говорится в сообщении.
Во время флешмоба дети создали большой, яркий шар из папье-маше, посвящённый теме народного единства.

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#подмосковье
#московская область
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В Москве вырос спрос на врачей неожиданного профиля
В Москве в два раза вырос спрос на трихологов
01 ноября 2024, 15:23

Фото: iStock/dikushin

Спрос на трихологов вырос в два раза за год в Москве.
Отмечается, что это может быть связано с тем, что люди чаще встречаются с выпадением волос. Лечение может обойтись гражданам в 30 тыс. рублей и более.

«У женщин телогенное выпадение встречается чаще, чем у мужчин. Это зависит от множества факторов, допустим, от низкого содержания железа в организме. От низкого содержания витамина D. Плюс женщины более эмоциональны и больше подвергнуты стрессу, чем мужчины», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» врач-трихолог Анастасия Назарова.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, на что можно претендовать при увольнении.

«Сотруднику, с которым принял решение расстаться работодатель, часто полагается не только стандартная зарплата, но и специфические выплаты. Так, работодатель обязан компенсировать отпуск, который человек не успел отгулять за время работы. Если же увольнение вынужденное, компании придётся компенсировать также потерю заработка», — пояснила в беседе с RT Санина.

Ранее сообщалось, что в Клину Московской области стало доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями.

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Подмосковье ищет медработников