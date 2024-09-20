Москвичам раскрыли, когда наступит начало метеорологической осени

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве начало метеорологической осени наступит уже в эти выходные.
«На эти выходные похолодает. В день осеннего равноденствия, в день наступления астрономической осени, наступит и метеорологическая осень. Температура воздуха в воскресенье станет ниже 15°С. В субботу будет ещё достаточно тепло, малооблачная погода, воздух прогреется до 19-21°С. Ветер северо-западный, плотный, порывистый, с порывами до 15 м/с», — пояснил в беседе с RT специалист.
А в Кемерове уже не просто наступила осень, но появились и туманы. Как передаёт «Сiбдепо» видимость в самом городе и по северу области снизилась до 500 метров, на юге Кузбасса утром этот показатель упал до 200 метров.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявляла, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
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