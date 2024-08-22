Москвичам раскрыли, когда ожидать бабье лето

Фото: iStock/Smileus
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето в Москве будет в сентябре.
«Оно однозначно будет в сентябре, но насколько высокими будут температуры, пока сложно сказать. От 17 до 22°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
А в Кемеровском Гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в ближайшие выходные. Как передаёт «Сiбдепо», погода обещает быть тёплой, температура воздуха прогреется до 30°C, однако есть большая вероятность дождей и гроз.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 2 сентября, в день проведения школьных линеек, погода в Москве ожидается тёплая и облачная.
Читайте также:
Синоптик Позднякова раскрыла, какая погода ждёт москвичей в день школьных линеек
Синоптик Шувалов спрогнозировал знойную жару до конца августа в Москве
Синоптик Вильфанд предсказал Московскому региону «июльскую погоду Воронежа»
Мелисса Тимофеева