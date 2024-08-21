Синоптик Вильфанд предсказал Московскому региону «июльскую погоду Воронежа»

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Погода в Московском регионе сейчас – не просто летняя, а летняя в июльском исполнении.
Такую оценку дал «Радио 1» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, антициклон с запада будет постепенно перемещаться. Поэтому в Москве и Подмосковье потеплеет ещё больше.
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«Температура сегодня, в четверг и пятницу – выше нормы на 3-4°C. Это означает, что столбик термометра будет в диапазоне +20…25°C. Единственное исключение – пятница, когда изменится циркуляция воздуха. Через Московский регион пройдёт фронтальный раздел, погода будет облачной, возможен дождь. Выпадет 6-8 мм осадков, но всё равно погода будет тёплой, +22…24°C. Кстати, из-за облаков и ночные температуры повысятся. Они будут уже около +15…16°C. Настоящая летняя погода в июльском исполнении», – отметил синоптик.
По его словам, антициклон с запада будет постепенно перемещаться. Поэтому в Москве и Подмосковье потеплеет ещё больше.
«В субботу будет ещё +25…27°C, без осадков. Ночные температуры приблизятся к 15-градусной отметке. А в воскресенье, понедельник и вторник столбики термометров в Московской области достигнут +25…30°C, а на юге и востоке – даже +31°C. Погода штилевая. Я бы сказал, что это даже не московский и подмосковный июль, а воронежский. На юге Центрального федерального округа именно такая погода бывает в третьей декаде июля», – сказал Вильфанд.Можно уверенно говорить, что такая погода продлится до середины следующей недели, подчеркнул собеседник «Радио 1».
«Будет антициклональный режим. Доверять прогнозам можно не дальше 6-7 суток, далее делаются вероятностные прогнозы. Так вот, такие прогнозы показывают, что с четверга температура понизится, но не радикально. Температурный фон будет в диапазоне +20…25°C. Это тоже очень хорошая погода для конца августа», – отметил метеоролог.Вильфанд добавил, что постепенно повышается и температура воды. На участках Москвы-реки до вхождения в столицу она прогрелась до +19°C. В самой Москве, особенно на востоке, где река впадает в Оку, температура повыше, +21°C. Практически повсеместно в Московской области к выходным температура воды составит +20…21°C, а в озёрах и прудах +22°C. Это значит, что купальный сезон продолжается в полном объёме.
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Лора Луганская