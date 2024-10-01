Москвичам раскрыли, когда ожидать дождей в столице

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве дожди ожидаются с конца недели с 4 октября.
«В ночь на пятницу они будут локальные. А днём в пятницу дождя будет больше. За счёт того, что погода будет облачная, ночь станет теплее —9-11°С, по области 7-12°С. А вот дневная температура за счёт облачности и дождя понизится и будет в пределах 15-17°С, по области 13-18°С. Днём ветер сменится на северо-западный, потом погоду будет определять ещё один антициклон», — прояснила в беседе с RT Позднякова.
А в Кемерове городские фонтаны уже начали готовить к зимнему периоду.
«В течение предстоящих двух недель на каждом фонтане предстоит выполнить комплекс технических мероприятий, которые защитят коммуникации и конструкции от морозов, снегопадов и других неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы городской мэрии.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре на территории России не ожидается минусовых погодных аномалий.
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Мелисса Тимофеева