Синоптик Вильфанд: Октябрь не принесёт в Россию аномально холодной погоды

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В октябре на территории России не ожидается минусовых погодных аномалий. Почти по всей стране температура воздуха на протяжении второго осеннего месяца будет в районе нормы либо чуть выше.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прошедший же сентябрь синоптик назвал выдающимся месяцем и очень жарким относительно средних температурных показателей на протяжении многих лет наблюдений. По его словам, среднее значение сентябрьской температуры было примерно таким же, как в июне, а это редчайший случай. Её значение в сентябре в центральных районах России превышало нормативные показатели на пять градусов.
Что касается октября, то средняя температура почти во всех регионах страны будет около нормы, в южных регионах — чуть выше, продолжил Вильфанд. В регионах Дальнего Востока прогнозируется избыток осадков. Зато их дефицит будет ощущаться в южных районах центральной части страны и на юге Поволжья, заключил специалист.
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