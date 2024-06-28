Синоптик Позднякова предсказала рекордную жару в Москве в начале июля

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С первых чисел следующего месяца температура в Московском регионе достигнет отметки в +30°С, и 2-3 июля в столице будет побит рекорд максимальной температуры.
Такой прогноз дала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Уже в субботу, по словам Поздняковой, ожидается максимальная +27… +28°С, а самый жаркий период придётся пережить именно в начале июля.
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«Рекорд в 1890 году составлял +31,9°С, а в 1917-м +32,2°С. Сейчас температура близка к рекордной. Такой зной жители столичного региона переносят сложно. Как долго сохранится жара, сказать трудно. Разные модели показывают по-разному. Погоду определяет сейчас один антициклон, а потом придет следующи, и мы будем находиться между ними», – уточнила метеоролог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Уже в субботу, по словам Поздняковой, ожидается максимальная +27… +28°С, а самый жаркий период придётся пережить именно в начале июля.
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Лора Луганская