Синоптик Позднякова предрекла Москве дождливое окончание октября

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Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.
«Последние числа октября будут с дождями, может быть даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется», — пояснила в беседе с «Москвой 24» специалист.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и в конце текущей недели возможны небольшие осадки. Также в основном москвичей ждёт пасмурная погода.
«В Москве до пятницы сохранится преимущественно пасмурная погода, без существенных прояснений, но небольшие дожди тоже будут. Температура воздуха будет выше климатической нормы ненамного, на 1-2°С. Максимальная температура в Москве ожидается завтра, около 10-12°С, по области 8-13°С. В четверг на пару градусов похолодает. В пятницу ночью будет проходить холодный фронт, днём похолодает до 4-9°С. В пятницу ночью — 1-6°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщал, что тёплая и солнечная погода в Москве и области продлится как минимум сутки.
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Мелисса Тимофеева