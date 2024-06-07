Синоптик Позднякова раскрыла погоду в выходные в столице

Фото: iStock/ABGlavin
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в субботу погода в Москве будет более или менее ясная, а вот в воскресенье в Москву снова придёт непогода.
До конца сегодняшнего дня в Москве ожидается ясная погода.
До этого сообщалось, что завтра, 8 июня, отмечается климатический праздник — Всемирный день океанов. Как пишет Общественная служба новостей, в этот день проводятся конференции, выставки, тематические лекции, круглые столы, форумы и международный фотоконкурс «Океаны».
Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.
Читайте также:
Эксперт по выживанию Макеев раскрыл, как спастись от грозы
Назван способ спасти собаку от страха грозы
В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины
«Ночные показатели не опустятся ниже плюс 19°C, днём они составят не менее плюс 28°C, ветер северо-западный, умеренный», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
До этого сообщалось, что завтра, 8 июня, отмечается климатический праздник — Всемирный день океанов. Как пишет Общественная служба новостей, в этот день проводятся конференции, выставки, тематические лекции, круглые столы, форумы и международный фотоконкурс «Океаны».
Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.
Читайте также:
Эксперт по выживанию Макеев раскрыл, как спастись от грозы
Назван способ спасти собаку от страха грозы
В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины
Мелисса Тимофеева