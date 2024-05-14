Москвичам раскрыли, когда в городе наступит тепло

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.
«Погода большую часть недели будет определяться антициклоном. Установится малооблачная погода с минимумом осадков. Дождей стоит ждать к концу недели, к пятнице. Что касается температуры, то с каждым днём на 1-2°С градуса будет теплее. <…> К выходным стоит ждать 16-21°С», — отметил в беседе с RT Ильин.
При этом в Подмосковье в ночь на среду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.
«Заморозки. Период предупреждения – с 23:00 14 мая до 8:00 15 мая», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.
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