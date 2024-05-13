Москвичам рассказали, когда ждать наиболее неблагоприятной погоды

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.
«Наиболее неблагоприятная погода у нас ожидается в пятницу, 17 мая, потому что её будет определять атмосферный фронт, он прольётся кратковременными дождями, но и температура воздуха начнёт после этого постепенно повышаться», — пояснила в беседе с RT Позднякова.
До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что к Земле за сутки пришли оба ожидавшиеся облака плазмы, выброшенные в ходе всплеска солнечной активности. Как передают argumenti.ru, сейчас на нашей планете наблюдаются магнитные бури уровня G2-G3, что является наиболее благоприятной ветвью из всех рассматривавшихся сценариев.
Ранее, в пятницу 10 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря.
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