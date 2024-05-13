Москвичам рассказали, когда ждать наиболее неблагоприятной погоды

«На трассе М-7 «Волга» в указанные дни на 48,5 км — в районе посёлка Радиоцентр-9 Богородского округа — движение автомобилей будет перекрыто не более чем на полчаса в период с 01:00 до 01:40 в сторону области и с 02:00 до 02:40 в сторону Москвы», — говорится в сообщении.

