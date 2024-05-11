Жителей Подмосковья предупредили о заморозках предстоящей ночью

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В ночь на воскресенье 12 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предстоящей ночью заморозки будут локальными. Так, в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от плюс одного до плюс трёх градусов. А вот на территории Новой Москвы и Московской области местами столбики термометров опустятся до значений в минус один градус.
По словам Леуса, вероятнее всего наибольшие заморозки придутся на северные и восточные части области.
Ранее синоптики сообщали, что холодные воздушные массы, которые идут от Северного Ледовитого океана не поспособствуют повышению температуры воздуха в Москве в ближайшее время.
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По словам Леуса, вероятнее всего наибольшие заморозки придутся на северные и восточные части области.
Ранее синоптики сообщали, что холодные воздушные массы, которые идут от Северного Ледовитого океана не поспособствуют повышению температуры воздуха в Москве в ближайшее время.
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Анастасия Чинкова