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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках предстоящей ночью

В ночь на воскресенье в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса
11 мая 2024, 20:45
Фото: iStock/Dragi52

Фото: iStock/Dragi52

В ночь на воскресенье 12 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предстоящей ночью заморозки будут локальными. Так, в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от плюс одного до плюс трёх градусов. А вот на территории Новой Москвы и Московской области местами столбики термометров опустятся до значений в минус один градус.

По словам Леуса, вероятнее всего наибольшие заморозки придутся на северные и восточные части области.



Ранее синоптики сообщали, что холодные воздушные массы, которые идут от Северного Ледовитого океана не поспособствуют повышению температуры воздуха в Москве в ближайшее время.

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#подмосковье
#заморозки
#жители
#погода
В Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах
11 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/PeopleImages

В центре Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что масштабная проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона была запланирована грузинской оппозицией.

Гражданские активисты собрались несколькими командами в четырёх локациях Тбилиси и двинулись в сторону площади Европы, где проведут акцию протеста.

По предварительным оценкам, этот митинг будет самым крупным по количеству участников за месяц проведения протестов в грузинской столице.

Напомним, что в настоящее время закон об иноагентах рассмотрен парламентом в двух чтениях. Финальное рассмотрение состоится на предстоящей неделе.

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#грузия
#протесты
#акции
#закон
#иностранный агент
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«Украли у американцев»: Минобороны Украины уличили в воровстве идеи видеоролика
МО Украины опубликовало видеоролик, скопированный с американской рекламы
11 мая 2024, 20:23

Фото: iStock/tuaindeed

Министерство обороны Украины два дня назад опубликовано мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы, выпущенной 10 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что американская реклама автомобиля Jeep была выпущена 10 лет назад для чемпионата Super Bowl. Но на Украине решили полностью скопировать идею и выпустить мотивационный ролик о семье и украинских военных.

На неожиданное совпадение обратили внимание пользователи сети, которые написали множество комментариев в социальных сетях Минобороны, где и был представлен ролик.

Подчеркнём, что в записях совпадают начальные титры с надписью «Мы ждём. Мы верим. Мы молимся», кадры с качелями, собакой, купающимся ребёнком, плачущей женщиной. Они воспроизведены практически идентично американской рекламе и выстроены в том же смысловом порядке.

В комментариях авторов ролика осудили за использование американской рекламы для выражения поддержки украинским военным.

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#украина
#сша
#видео
#кража
#реклама
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Школьников Подмосковья пригласили к участию в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»
В России стартует новый сезон проекта «Цифровой ликбез»
11 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/Ridofranz

Подмосковных школьников пригласили принять участие в уроке цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез».
С 6 мая по 28 июня на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы от компании «Авито». Темы видеороликов связаны с безопасным совершением покупок в интернете и правилами публикации объявлений, рассказали «Радио 1» в Минцифры России.

Благодаря просмотру этих видеороликов школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить общий уровень цифровой грамотности.

Отмечается, что контент проекта содержит методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс и внеурочную деятельность.

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#школьники
#цифровизация
#проект
#минцифры
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Земли и воды раскроются: Предсказание Распутина претворяется в жизнь
ФП назвало предсказание Распутина, которое сбывается прямо сейчас
11 мая 2024, 19:13

Фото: iStock/LesDaMore

Некоторые страшные предсказания Григория Распутина сбылись ещё в прошлом веке, а сейчас в жизнь претворяется ещё одно, об этом пишем агентство «Федерал Пресс».
Григорий Распутин точно предсказал как расстрел семьи Романовых, так и тот факт, что Санкт-Петербург накроет мрак, когда сменится его имя. Ясно провидец говорил и о блокаде Ленинграда.

Распутин предупреждал о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки. Он точно увидел и атомную аварию на Чернобыльской АЭС.

В настоящий момент сбывается ещё одно страшное предсказание Распутина — о природных катаклизмах. Он утверждал, что землетрясения участятся. Земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег.

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#предсказание
#санкт-петербург
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Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле
Певицу Аллу Пугачеву признали в Израиле на официальном уровне
11 мая 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева, которая проживает уже более двух лет в Израиле вместе со своим супругом и детьми, стала членом израильского общества. Об этом пишет ТАСС.
За последнее время примадонна неоднократно заявляла о своем счастье в новой для себя стране. Посол Израиля в России Симона Гальперин ранее подтвердила, что Пугачева и иные артисты успешно интегрировались в израильское общество.

По словам Гальперин, Израиль рад этому факту.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации.

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#израиль
#певец
#общество
#счастье
#посол
#рф
#алла пугачёва
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Ну и бомба: петербуржский интеллигент пошутил и сорвал вылет самолёта
Мужчина сделал комплимент и чуть не сорвал рейс Санкт-Петербург – Калининград
11 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/Nadezhda1906

Петербуржец, не умеющий делать комплименты, едва не сорвал вылет самолёта Санкт-Петербург – Калининград. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в самолёте, готовившемся ко взлёту в Пулково. 53-летний айтишник, интеллигент Николай К. заходил на борт, в то время как перед ним шла трёхлетняя девочка с мамой. В какой-то момент мужчина решил сделать комплимент и сказал: «ну и бомба ваша девочка, и портфель у неё отменный».

В этот момент оперативники подорвались и увели женщину с ребёнком на повторный досмотр, перепугав остальных пассажиров. После проверки выяснилось, что в рюкзаке находились только куклы и сладости.

Тогда полицейские решили проверить самого Николая. Он пытался убедить, что слово бомба означало весёлая, и никак не относилось к взрывному устройству. Но это не убедило оперативников, которые выписали мужчине административный штраф и не выпустили его в Калининград.

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#санкт-петербург
#самолет
#девочка
#инцидент
#штраф
#бомба
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12 мая в Московской области ожидается II класс пожарной опасности
11 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/Gilitukha

В праздничные выходные на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«12 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Ногинском и Подольском лесничествах – I класс пожарной опасности», — уточнили представители комитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Правительство Московской области позаботилось о том, чтобы жители региона могли провести праздничные выходные комфортно и безопасности. Для этого в Подмосковье оборудовали множество мангальных зон, адреса которых можно найти на любом официальном правительственном онлайн-ресурсе.

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#комитет лесного хозяйства мо
#подмосковье
#пожары
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Землю накрыла мощная магнитная буря: Чем это опасно и как скачки пережить метеозависимым
10 из 10 баллов: Мощная магнитная буря началась на Земле впервые за 20 лет
11 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/murat4art

В пятницу 10 мая Землю накрыла мощная магнитная буря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Подробнее о вспышках на солнце и о том, как бурю пережить метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».

Учёные зафиксировали крупные вспышки на солнце


Вечером 10 мая ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщил о мощных вспышках на солнце. Сперва стало известно, что возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Совсем скоро учёные уточнили, что магнитные колебания достигли уровня G4. Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Мощнейшая магнитная буря за минувшие 20 лет


Вспышки на солнце заметили и сотрудники Метеорологической службы США (SWPC). По словам метеорологов, уровня G5 вспышки на солнце достигли в 01:54 по московскому времени. Последний раз учёные фиксировали подобные показатели магнитной бури в 2003 году.

Предположительно, магнитная буря будет длиться все выходные.

Чем магнитная буря опасна для людей


В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.

Закирьянов также уточнил, что в исследованиях, в которых сообщается о негативном влиянии магнитных бурь на человека, не всегда присутствуют научные аргументы. При этом, по словам специалиста, магнитные бури могут нести определенный риск для здоровья летчиков на больших высотах и космонавтов в связи с радиационным облучением, а не из-за магнитного поля.

В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что из-за магнитных бурь часто может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.
Медик посоветовала в это время принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты.

Как метеозависимым людям пережить магнитную бурю


Несмотря на то что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил.
Гипертоникам, например, нужно пить побольше воды и снизить употребление соли. Гипотоникам рекомендуется принять настойку элеутерококка или лимонника. А при железодефицитной анемии — употреблять препараты железа и есть больше железосодержащих продуктов: сушеные фрукты, финики, зеленые овощи, яблоки и говяжью печень.

Также не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ) и скорректировать свой образ жизни: больше заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и курением, а кофе заменить на травяные чаи.

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#магнитные бури
#метеоролог
#солнце
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Школьников Подмосковья пригласили на спектакль «Ленинградский щелкунчик»
В Московском губернском театре представят спектакль «Ленинградский щелкунчик»
11 мая 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский губернский театр представит благотворительный детский военно-исторический спектакль «Ленинградский щелкунчик». Премьера состоится 26 мая в 14:00.
Как сообщили «Радио 1» в АНО «Хранители времён», спектакль посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета лежит реальная история, когда весной 1943 года осаждённый Ленинград подвергся нашествию крыс, с которым помогли справиться кошки из Ярославля и Сибири.

Организаторы приглашают на спектакль воспитанников детских домов и приютов, детей из многодетных семей и семей участников СВО, учащихся кадетских корпусов и школьников Подмосковья.

Отмечается, что спектакль позволит привить детям любовь к родине, расскажет о дружбе, любви, самоотверженности, верности и заботе.

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#московский губернский театр
#спектакль
#подмосковье
#блокада ленинграда
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