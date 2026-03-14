Москвичам раскрыли, когда в городе полностью растает снег
Москва может попрощаться со снегом ко Дню космонавтики, 12 апреля. Об этом в личном блоге написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец,
С понедельника, 16 марта, москвичей ожидает солнечная и по-апрельски теплая погода: в темное время суток температура не опустится ниже 0 — минус 3 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 8-11 градусов. На фоне усиления потепления снег начнет интенсивно таять.
По прогнозу синоптика, за выходные снежный покров потеряет в высоту 10-12 сантиметров. В течение следующей недели он уменьшится еще на 20 сантиметров, и к концу марта от прежних высоких сугробов останется лишь 10-15 сантиметров снега. Тишковец добавил, что полное таяние снега произойдет уже 12 апреля.
