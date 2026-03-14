В Москве желтый уровень погодной опасности продлили на двое суток
В Москве и Подмосковье на двое суток продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
В столичном регионе до 09:00 мск вторника, 17 марта, продлён жёлтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупредил о возможном образовании гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы. Синоптики отмечают, что несмотря на тёплую дневную погоду, ночью в Москве и Подмосковье температура может опуститься ниже нуля.
Согласно информации Гидрометцентра России, минувшей ночью наиболее низкая температура была зафиксирована в подмосковной Коломне, где температура опустилась до -4,1 градуса.
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганов в интервью «Радио 1» объяснил, что сложившаяся погодная ситуация обусловлена редким стечением атмосферных условий. С одной стороны, циклон привлёк тёплые воздушные массы из Европы и Атлантики. С другой стороны, устойчивый антициклон поддерживает высокое давление и обеспечивает обилие солнечных дней.
