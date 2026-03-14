Россиянам объяснили, как неправильный бег вредит коленям
Во время бега на 10 км тело принимает на себя почти 8000 ударов, поэтому каждая ошибка в технике и пренебрежение отдыхом накапливают в суставах весьма внушительные изменения. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, заведующий отделением хирургии коленного сустава «Олимп Клиник МАРС» Михаил Рязанцев.
При чрезмерных нагрузках происходит микротравматизация разгибательного аппарата: воспаляются места прикрепления связок, и при избыточном давлении начинает страдать хрящевая ткань. Если к болевым ощущениям присоединяются отек, чувство распирания и затруднения при сгибании ноги, это является серьезным поводом для перерыва в тренировках.
Проблемы с голенью и болевые ощущения в этой области часто возникают из-за неправильного бега. Помимо травм, к неприятным последствиям могут привести нарушения электролитного баланса, которые проявляются спазмами и судорогами, отметил эксперт.
Особое внимание следует уделить ахиллову сухожилию, которое испытывает огромные нагрузки при ходьбе и беге, особенно в фазах отталкивания и приземления. Чрезмерные усилия могут привести не только к воспалению, но и к частичным разрывам сухожилия.
Для поддержания здоровья суставов необходимо соблюдать три основных правила: чередование нагрузки и отдыха. Отдых является такой же важной частью тренировочного процесса, как и сам бег. Если вы стремитесь к серьезным результатам, важно подобрать подходящую обувь и освоить правильную технику бега. Это поможет снизить ударные нагрузки на хрящи и связки. Будьте внимательны к своим ощущениям. Появление боли – это важный сигнал. Если боль не проходит или усиливается, не следует ждать, пока она исчезнет сама собой, подчеркнул врач. Рязанцев добавил, что при первых признаках тревожных симптомов необходимо обратиться к травматологу-ортопеду.
Читайте также: