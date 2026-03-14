Назван вызывающий особенно мучительное похмелье и запредельную нагрузку на печень алкоголь
Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил об особой опасности виски и коньяка. Об этом пишет «Лента.ру».
Распространено мнение, что виски и коньяк полезны для здоровья, но это заблуждение. Хотя в них есть дубильные вещества и танины, которые могут временно расширять сосуды, они также создают огромную нагрузку на почки, печень, селезенку и поджелудочную железу. Эти органы отвечают за выведение продуктов распада алкоголя, предупредил Тюрин.
Врач также отметил, что виски и коньяк содержат много ароматических соединений, продуктов брожения и эфирных масел. Печени требуется значительно больше времени и ферментов для их расщепления, чем, например, для водки. Поэтому похмелье от виски и коньяка бывает особенно мучительным и длительным, особенно если употреблять их с колой или выбирать дешевые продукты.
