Москвичам раскрыли, когда в столицу придёт жара под 30 градусов

09 июля 2026, 18:09

Синоптик Ильин: жара до +28 градусов придёт в Москву 18–19 июля

Фото: Istock/peppi18

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что 18 и 19 июля температура воздуха в Москве поднимется почти до 30 градусов. Однако с 13 по 17 июля в столице ожидаются проливные дожди и грозы.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что в ближайшие дни погода в регионе останется по-летнему тёплой. По словам Александра, 10 и 11 июля столбики термометров покажут 24–27 градусов, а 12 июля воздух прогреется до +23 градусов.

«Будут идти сильные дожди и греметь грозы. В понедельник, 13 июля, похолодает до 19–24 градусов тепла. Затем до 17 июля температура будет в пределах 22–27 градусов тепла. При этом из прогноза не исчезают кратковременные дожди. Такие температуры и осадки вполне нормальны для лета. Вероятность дождей уменьшится к выходным, то есть к 18 и 19 июля», — отметил синоптик.