Россиян предупредили о крупном штрафе за оставленный мусор на пляже

09 июля 2026, 17:23

Адвокат Аграновский напомнил о штрафе до 3 тысяч рублей за мусор на пляже

Фото: Istock/MBPROJEKT_Maciej_Bledowski

Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил о штрафах за мусор, оставленный на пляже после отдыха.





В беседе с «Татар-информом» Аграновский пояснил, что за подобное нарушение россиянам грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.

«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей», — заявил он.