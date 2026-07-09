Россиян предупредили о крупном штрафе за оставленный мусор на пляже
Адвокат Аграновский напомнил о штрафе до 3 тысяч рублей за мусор на пляже
Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил о штрафах за мусор, оставленный на пляже после отдыха.
В беседе с «Татар-информом» Аграновский пояснил, что за подобное нарушение россиянам грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей», — заявил он.Для должностных лиц и организаций, по словам адвоката, предусмотрены более жёсткие санкции. Штраф для них достигает 10–50 тысяч рублей, а суд может приостановить деятельность нарушителей на срок до 90 суток.