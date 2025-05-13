Москвичам рассказали, как долго будут идти дожди

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Воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В предстоящие пять ночей заморозков уже не будет. Мало того, на выходных ночная температура будет довольно высокой для этого времени года – где-то в пределах от +7 до +12 °С. Сейчас мы даже в дневные часы такую температуру не всегда наблюдаем», — рассказала Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, дневная температура также будет подниматься, и в выходные воздух прогреется до +20 градусов. При этом все дни будут небольшие кратковременные дожди, отметила Позднякова в интервью RT.
«По сути, локальные дожди будут до конца календарной недели. Температура начнёт повышаться 15 мая. В четверг мы ожидаем +14…+16 °С в Москве и +12…+17 °С в Московской области», — отметила синоптик.
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