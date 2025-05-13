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Москвичам рассказали, как долго будут идти дожди

Синоптик Позднякова: Дожди в Москве продлятся всю неделю
Фото: iStock/Sasiistock

Фото: iStock/Sasiistock

Воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В предстоящие пять ночей заморозков уже не будет. Мало того, на выходных ночная температура будет довольно высокой для этого времени года – где-то в пределах от +7 до +12 °С. Сейчас мы даже в дневные часы такую температуру не всегда наблюдаем», — рассказала Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, дневная температура также будет подниматься, и в выходные воздух прогреется до +20 градусов. При этом все дни будут небольшие кратковременные дожди, отметила Позднякова в интервью RT.

«По сути, локальные дожди будут до конца календарной недели. Температура начнёт повышаться 15 мая. В четверг мы ожидаем +14…+16 °С в Москве и +12…+17 °С в Московской области», — отметила синоптик.

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Иосиф Пригожин о грядущем Евровидении: «Просто политизировали»
Иосиф Пригожин считает, что Евровидение политизировали
13 мая 2025, 16:11

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что Евровидение уже долгое время является площадкой для политических заявлений. Таким мнением он поделился в беседе с РИАМО.
Со слов супруга Валерии, музыкальный конкурс больше не обладает тем величием, престижем и интерес общества, которые присутствовали раньше.

Продюсер уверен: культурный обмен на подобного рода фестивалях и конкурсах — это чудесно. Однако в случае с Евровидением все обстоит совсем по-другому.

«Последние годы Евровидение просто политизировали и сделали из него просто какой-то не фестиваль песни, не музыкальный конкурс, где объединяются люди, где в едином порыве идет настоящая музыкальная борьба, превратили всё в политику. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации», — выразил свое мнение Иосиф.

Еще Пригожин подчеркнул, что публике не так интересно наблюдать за музыкальным конкурсом, как 10-15 лет назад. Связано это еще и с тем, что кроме политических объявлений, на Евровидении много так называемых фриков.

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Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке
Психолог Идзиковский: снижение сексуальной активности в браке можно вылечить
13 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/Foremniakowski

К сожалению, количество разводов в России на высоком уровне.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что удовлетворенность браком во многом зависит от сексуального влечения к партнеру.

«Во-первых, стоит сходить к врачу, потому что это может быть следствием биологического, гормонального сбоя. На втором этапе нужно посмотреть, есть ли в паре какие-то нерешенные проблемы, постараться их решить. Даже если проблема мелкая, она накапливается и портит всю жизнь», — сказал эксперт.

По его словам, это все то, что можно делать самостоятельно, потому что на третьем этапе следует попытаться прочувствовать уровень своей тревоги и обратиться к специалисту.

«Это самый простой алгоритм, но люди разные, проблемы разные у всех. Но стоит начать все-таки с биологии. Нужно понимать, что на химическом уровне происходит в организме. Может быть, действительно, внешние факторы влияют, например, какое-то горе, и снижение сексуального влечения — нормальная реакция организма», — объяснил Идзиковский.

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Психолог раскрыл, как антидепрессанты влияют на либидо
Психолог Идзиковский: либидо при антидепрессантах падает
13 мая 2025, 13:40

Фото: iStock/nd3000

Россияне отказываются от секса. Об этом свидетельствуют продажи контрацептивов. За первый квартал 2025 года они упали на 12%. Эксперты связывают это с ростом стресса и тревожности, которые снижают интерес к сексу даже у самых активных. Это подтверждается и ростом спроса на антидепрессанты. Их продажи выросли на 30%.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что масштабных исследований в области зависимости стресса и сексуального желания нет.

«Либидо при антидепрессантах падает, но надо отметить, что и при депрессии либидо падает. И когда жизнь становится лучше, либидо может и не поменяться. Стресс в мире присутствует непрерывно, но я не могу сказать, что тревожность растет. Тревожность примерно на одном и том же уровне, и она во многом обусловлена именно личностными вопросами и проблемами», — сказал эксперт.

По его мнению, сексуальное желание — саморегулирующийся процесс, однако, чем выше тревога, тем ниже удовлетворенность брака, и наоборот.

«Но здесь корреляционные связи. Люди разные, поэтому фазы либидо — это индивидуально. Совет — серьезно относиться к своему организму и сигналам от него. Потому что абсолютно не важно, что с вами происходит (падает либидо, болит нога, некомфортно спать, тревога) — если вам что-то не нравится, и оно не проходит за короткий срок, то это повод с этим начать разбираться. Очень тяжело решать проблемы, когда они уже обросли чем-то побочным», — объяснил психолог.

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Петербуржцы отправили более двух тысяч открыток через «Почту Памяти»
13 мая 2025, 13:39

Фото: iStock/Liukov

Жители и гости Санкт-Петербурга отправили больше двух тысяч открыток через «Почту Памяти» в кинотеатре «Аврора». Такие данные предоставил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Посетители кинотеатра могли с помощью «Почты памяти» отправить открытку с поздравлениями в любую точку России, пишет «Петербургский дневник». На предлагаемых открытках были изображены афиши знаменитых советских фильмов военной тематики.

Воспользоваться услугой можно было с 24 апреля по 9 мая.

Тем временем порядка 44 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» в праздничные дни, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
«К 80-летию Победы в кинопарке «Москино» прошли военно-исторические реконструкции, показы постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом», а также концерты, спектакли и многое другое. В течение праздников здесь побывали около 44 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Всего в кинопарке состоялось 14 показов.

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Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире
Ветеринар Алешина: для жизни в квартире идеально подходят маленькие породы собак
13 мая 2025, 13:21

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Чихуахуа и йоркширский терьер — это те породы, которые идеально подходят для жизни в квартире, рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.
«Идеальны в этом плане чихуахуа – маленькие собачки с огромным сердцем. Они очень добродушные и не требуют какого-то особого ухода. Их можно приучить ходить на пеленку, дать игрушки, и они неплохо будут чувствовать себя дома, ожидая возвращения хозяина. То же самое можно сказать и о собаках породы йоркширский терьер», — пояснила Алешина в беседе с «Москвой 24».

Она также добавила, что редко можно гулять с пекинесами. Тем не менее, по словам Алешиной, любая собака с удовольствием отправится на прогулку со своим хозяином и полностью пренебрегать этим не стоит.

При этом юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT, что за содержание дома диких животных людям грозит административная ответственность.

«Пользователи социальных сетей зачастую умиляются кадрам видеоисторий, в которых пумы, лисы или волки не просто живут в квартирах или частных домах, но и порой спят со своими хозяевами в одной кровати и едят с ними за одним столом. Между тем такое «очеловечивание» может привести к трагедии», — отметил Хаминский.

По его словам, дикие животные являются хищниками и могут напасть на человека. Также их содержание в квартирах нарушает санитарные требования.

Закон об ответственном обращении с животными полностью запрещает содержание лесных жителей в квартирах и домах. В противном случае, животных конфискуют, а хозяин понесет административную ответственность.

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