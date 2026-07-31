Москвичам рассказали, какая погода их ждет 1 августа

31 июля 2026, 10:19

Синоптик Шувалов: 1 августа в Москве ожидается до +29 градусов

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В предстоящие выходные в Московском регионе ожидается жаркая погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, которые передает телеканал RT, днем субботы температура в столице достигнет от 25 до 29 градусов тепла. В воскресенье на западе Московской области столбики термометров покажут до +25, на востоке — до +30. Тем временем в Москве воздух прогреется от 25 до 27 градусов, также возможны кратковременные дожди.



Специалист отметил, что в начале следующей недели установится более спокойная и умеренная погода: днем температура поднимется до +25, а ночью опустится до +10.

«Это тот максимум, на который можно рассчитывать», — подытожил Шувалов.