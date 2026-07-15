Сильнейшая непогода парализовала Екатеринбург

15 июля 2026, 16:58

В Екатеринбурге ветер валит деревья на дороги, движение транспорта остановилось

Фото: Istock/HaraldEWeiss

В Екатеринбурге разбушевалась непогода. Сильный ливень затопил улицы, а поваленные ураганом деревья падают прямо на проезжую часть. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в центре города движение транспорта полностью остановилось.