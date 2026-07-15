Сильнейшая непогода парализовала Екатеринбург
В Екатеринбурге разбушевалась непогода. Сильный ливень затопил улицы, а поваленные ураганом деревья падают прямо на проезжую часть. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в центре города движение транспорта полностью остановилось.
Стихия бушует с утра. Ветер повалил деревья на многих улицах. Тяжёлые стволы рухнули на контактные сети, провода и машины, перекрыв проезды. Шторм сорвал крышу с одного дома, а светофоры погасли на центральных магистралях. Автобусы, троллейбусы и трамваи остановились — уехать сейчас невозможно.
В аэропорту Кольцово из-за грозы самолёты из Самары, Хабаровска и Москвы ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск. Во дворах деревьев ещё больше, дороги затопило — к машине не подойти. Спасатели предупреждают: непогода сохранится до 17 июля и придёт в другие города Свердловской области.
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